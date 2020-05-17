رغم منع التصوير.. فيديو مسرب من داخل طائرة إماراتية فارهة لنقل الإسرائيليين العالقين بالمغرب يثير ضجة!

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في الإمارات والوطن العربي بموجة غضب كبيرة، عقب تداول مقطع فيديو أثار جدلاً واسعاً يوثق تصويراً داخل طائرة نقل خاصة “فارهة” خصصتها الإمارات لنقل الإسرائيليين العالقين في دولة المغرب بسبب فيروس كورونا المستجد “كوفيد19”.

ويظهر من المقطع الذي رصدته وطن، تجوّل مصوّر المقطع بين أروقة الطائرة، التي بدت مخصصة لكبار رجال الأعمال والأثرياء، واحتواءها على كامل عناصر الراحة المطلوبة للمسافر بها.

الطائرة التي أرسلتها #الامارات الى #المغرب لأعادة الصهاينة اليهود العالقين في المغرب الى فلسطين المحتلة ..



كنت أتمنى لو تم إرسالها إلى مواطنين اماراتيين عالقين لكن الكلام مختلف وقالنا نعم حكومة تهتم وتقدر المواطن وترسل لهم طائرة رئاسية ..#ماذا_يحدث_في_ابوظبي pic.twitter.com/PY9LCPx379 — 🌐 بن مانع (@binmana_) May 16, 2020

هذا ولقي قيام الإمارات إرسال طائرة رئاسية خاصة لنقل الإسرائيليين العالقين بالمغرب، موجة غضب عارمة عبر “تويتر ” من قبل المغردين.

واعتبروا ما جرى “خيانة” فعلية لتضحيات الفلسطينيين ولشهداء الصراع العربي الإسرائيلي، وأن هناك مواطنون عرب هم أولى من أن تقوم الإمارات بإرسال طائرات من أجلهم.

ونشر حساب “بن مانع” عبر تويتر مقطع الفيديو ذلك وعلّق ما نصّه: “الطائرة التي أرسلتها الإمارات للمغرب لإعادة الصهاينة اليهود العالقين في المغرب إلى فلسطين المحتلة.

وتابع مستنكرا:”كنت أتمنى لو تم إرسالها إلى مواطنين إماراتيين عالقين لكن الكلام مختلف وقالنا نعم حكومة تهتم وتقدر المواطن وترسل لهم طائرة رئاسية”.

فيما علّق آخر: “الإمارات ترسل السلاح لحفتر لقتل الليبيين، وترسل طائرة خاصة لنقل الإسرائيليين العالقين في المغرب، ما فيش أوسخ من كدة”.

الامارات ….

ترسل السلاح لحفتر لقتل الليبيين

وترسل طائره خاصه لنقل الاسرائيليين

العالقين في المغرب

مافيش اوسخ من كده..!! pic.twitter.com/plW2wNdcXi — بوغانم (@hassanalishaq37) May 16, 2020

وكتب ثالث مهاجما عيال زايد بشدة: “رحماء على الكفار أشداء على المسلمين، الله يرينا فيهم يوم أسود”.

هذا وتجاوزت عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد حول العالم 4.5 مليون حالة، فيما فاقت الوفيات 307 ألفاً، وفيما بدأت بوادر الحياة الطبيعية تعود تدريجياً إلى عدد من دول أوروبا، إلا أن دولاً أخرى سجلت زيادة في حالات الإصابة.

وأودى فيروس كورونا المستجد بحياة 307321 شخصاً على الأقل حول العالم منذ ظهوره بالصين في ديسمبر، وفق حصيلة لوكالة “فرانس برس” تستند إلى مصادر رسمية.

وسجلت رسمياً أربعة ملايين ونصف مليون إصابة في 196 بلداً ومنطقة، حيث استمرت الولايات المتحدة في كونها أكثر الدول تضرراً من ناحية الوفيات والإصابات، إذ سجلت 87568 وفاة من بين ما يزيد عن مليون و440 ألف إصابة.

وتأتي ثانياً في الترتيب بريطانيا (33998 وفاة) تليها إيطاليا (31610) ثم إسبانيا (27563) وفرنسا (27529).