أظهرت مفاتنها له وأثارت غضب السعوديين.. “شاهد” فضيحة وائل غنيم مع فتاة سعودية خلال بث مباشر!

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو صادم للناشط المصري، وائل غنيم الذي ارتمى مؤخراً في أحضان عيال زايد، أثناء حوار عبر “الفيديو كول” مع فتاة سعودية من جدة تُدعى أماني الزين.

ويظهر بالفيديو الذي رصدته “وطن”، الفتاة أماني بملابس جريئة تُظهر مفاتن جسدها، وهي تتحاور مع وائل غنيم وتتغزل به وتُعرب عن محبتها له هي وأصدقائها والمحيطين بها.

ويسأل وائل غنيم أماني من أي مدينة هي، فتجيب: “من جدة”، ليسخر قائلاً: “من جدة وقت الفرج والشدة، أماني إنتي طالعة من جدة، أنا هبدأ ألمكم من المعتقلات”، فتجيب أماني: “لا لا إن شاء الله”، وتومئ بيدها بحركة “الذبح”.

فيديو متداول لفتاة من #جدة في لايف مع وائل غنيم يثير ضجة وغضب في #السعودية ! pic.twitter.com/7DQjzjebcv — مشاهير'و'خرابيط! (@_jiif) May 16, 2020

وبدأت أماني تُطمئن وائل وتُخبره أنه يُمثل “فرجاً” بالنسبة لها وللكثيرين، وقالت: “كلنا هنا بنحبك، إنت ما تعرف قديش العالم هنا بتابعك وبتحبك، عالأقل في محيطي، ناس مش قليلين، سيدات ورجال أعمال، يتابعوك بقلب ورب”.

وسخر وائل غنيم من سياسة “المنشار” التي يتبعها بن سلمان، وقال للفتاة السعودية أماني: “يا باشا وأنا بحب ابن سلمان، بس لما يحطني في الزيت خليه يكون قليل”، لترد أماني: “أبو منشار”.

ثم أعرب وائل عن خوفه على حياة الفتاة من معتقلات ابن سلمان السياسية التي يتم فيها انتهاك عرض النساء وتعذيبهن بأبشع الوسائل، وقال: “أنا خايف عليكي، فخلينا مانتكلم عن السعودية أبداً، وأنا جاي أكون محترم، ومقدر أنه لما أكون مختلف، فأخوي نفسه حيشوفني عميل وأهبل”.

وبتتبع حساب أماني، نجد أنها مُعارضة لسياسة ابن سلمان، وقد غردت مُتسائلة عن جثة جمال خاشقجي، كما تغزلت سابقاً بوائل غنيم عبر تغريدة قالت فيها: “من أجمل الشخصيات و الطف الناس اللي مرت عليه ، هذا الكائن أبو رجل وحده ، علمني استمر على سجيتي و إن إختلفت الثقافات #شطافة_واحد_بس و #وائل_عاقل_رسمي جمعنا هانت يا إبن وطني و حشوفك كائن برجلين قريب”.

من أجمل الشخصيات و الطف الناس اللي مرت عليه ، هذا الكائن أبو رجل وحده ، علمني استمر على سجيتي و إن إختلفت الثقافات #شطافة_واحد_بس و #وائل_عاقل_رسمي جمعنا ❤️❤️ هانت يا إبن وطني و حشوفك كائن برجلين قريب 🇸🇦🇪🇬 https://t.co/FSXe0AC4Sq — Amani Alzain 💎 (@AmaniAlzain) May 16, 2020

أما وائل، فقد أثار في تغريداته الأخيرة استغراب المتابعين، حين بدأ يهاجم العائلة الحاكمة في قطر والأغرب أنه لم يهاجم قطر من قبل أبدا.

و كتب “غنيم” في تغريدة له بتويتر كلمات سخيفة تطاول فيها على الشيخة موزا ما عرضه لهجوم وانتقادات واسعة.

أنا عايز آكل موز مع الشيخة موزة — Wael Ghonim 🦅 (@Ghonim) February 4, 2020

وتساءل ناشطون عن السر في تحول شخصية وائل غنيم المعروف بانتقاده اللاذع والدائم لرئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي، حيث يدعو الآن لتأييده حتى أنه تمنى أن يصبح مستشارا له لشؤون الشباب، وأيضا هجومه على الأسرة الحاكمة في قطر والتي لم يتعرض لها بتاتا من قبل لغز حير متابعيه.

وفيما افترض ناشطون أنه ربما أصلح غنيم علاقاته مع جهاز أمن الدولة في مصر وهو من دفعه لمهاجمة قطر وتمويله، استند آخرون لرواية مغرد شهير بتسريباته السياسية على تويتر قال فيها قبل أيام أن الإمارات أجبرت وائل على مهاجمة قطر عبر فيديوهات مخلة التقطت له خلسة في فنادق دبي.