ضبطوهما في شاليه مُظلم .. هذا ما فعله شاب وفتاة في الكويت مستغلين حظر التجول!

ألقى رجال الأمن الكويتي القبض على شاب وفتاة يستغلان حظر التجول المفروض لمواجهة انتشار فيروس كورونا، في السرقة بمنطقة الوفرة.

وفي التفاصيل، ابلغ لبناني عن تعرضه للسرقة من قبل شاب وفتاة يستقلان دراجتين هوائيتين وبرفقتهما كلبان يهددان ضحاياهما بهما.

وقال اللبناني، إنّ الشاب والفتاة سرقا منه محفظتين بهما أموال وبطاقة زوجته.

وتابع رجال الأمن مسار الشاب والفتاة الذي أبلغهم به اللبناني، وتمكنوا من رصدهما وهما على الدراجتين ويركض خلفهما كلبان.

وما إن شاهد الشاب والفتاة رجال الأمن ينطلقان نحوهما، حتى ترجلا من دراجتيهما ودخلا إلى شاليه مهجور.

وأفاد مصدر أمني كويتي بأنّ رجال الأمن مشطوا الشاليه المظلم حتى عثروا عليهما في إحدى الزوايا وتم ضبطهما بعد مقاومة ومحاولة هروب.وفق صحيفة “الراي”

وعثر على مسروقات اللبناني بحوزة الفتاة، وعند الاستفسار منها عن المضبوطات قالت إن صديقها هو من ارتكب هذه السرقة وأودع الأغراض لديها.

وتبين أنهما يستغلان حظر التجول الكلي ويخرجان ليلاً لسرقة الأغراض من السيارات والأشخاص الذين يخرجون بتصاريح موقتة.

وجرى المتهمين إلى المخفر، وسجلت بحقهما قضية كسر حظر التجول وسرقة.