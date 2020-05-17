“شاهد”| ما فعله ابن “عاق” بوالدته في أول أيام رمضان لأجل زوجته “يفور دم” الكويتيين!

صدم الإعلامي الكويتي “صالح الجرمن” متابعيه بقصة مؤثرة، خلال برنامجه “أزمة وتعدي” المذاع عبر إحدى الشاشات الكويتية، خلال شهر رمضان المبارك بسرده تفاصيل قصة صادمة لاعتداء كويتي على والدته بأول أيام الشهر الكريم.

وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مقتطف من البرنامج، يقول فيه الإعلامي الكويتي، عن قصة رجل قام بضرب والدته، في أول أيام شهر رمضان المبارك، وذلك من أجل زوجته.

ضرب امه في اول يوم #رمضان من اجل زوجته pic.twitter.com/fcqMERRR9G — أمن ومحاكم -mediacourt (@mediacourt) May 17, 2020

وقال الإعلامي الجرمن خلال الحديث عن القصة: “رسالة جت لي تعوّر القلب، في بداية رمضان وأتمنى صاحب الموضوع يكون يتابع الحلقة، ودعيت على الفطور انك تطالع الحلقة، وإذا أنت تتابعني اسمع الكلام هذا “موجهاً كلامه للابن الضال”: اللي سويته أول رمضان في والدتك عشان زوجتك، هذا في الدنيا والآخرة ما رح تتوفق فيه”.

وتابع: “واسمع أقلك كلمة ثانية حطها حلقة ثانية بودنك، المرأة اللي تجيشك على أمك هذه مو مرأة، واللي تسويه اليوم بأمك باكر عيالك يسوونه فيك”.

وتابع: “اسمع كلمة مني، مسألة إنك تمد إيدك على أمك بأول يوم رمضان، إعلم أنك مسوي شي بدنيتك الله أعلم شو هو، واسمع أقلك نصيحة اترك عنك مرتك، اللي شيشتك وخلتك ترفع يدك على أمك، لا بارك الله فيك ولا بزوجتك”.

وزاد ناصحا الشاب:” هذه أمك اللي ربتك وصبرت عليك وعلمتك وسوتك ومشت ليل نهار عليك، وهذه اللي فرحت لك يوم عرسك أكثر من زوجتك، وهذه اللي كانت تنصح زوجتك، بس لو زوجتك أصيلة ما تقلك هذا الكلام، وأقلك هالكلمة، مثل ما سويت بأمك راح يجي اليوم اللي عيالك يسوون فيك هكذا، وبعد الأزمة زوجتك رح تسوي فيك كذا”.

وأثارت فعلة الابن الضال بوالدته موجة غضب كبيرة من قبل متابعي البرنامج، الذين اعتبروا بأن ما جاء به هذا الابن بحق أمه جريمة كبرى، لا يغفرها دين ولا قانون، فيما طالب آخرون بضرورة معاقبته وسجنه على هذا الاعتداء بحق والدته وجعله عبرة لمن يعتبر.