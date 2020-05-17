كحل عينيه وظهر يتلعثم في حديثه.. “شاهد” سعيد بن طحنون ليس عنده كلام يقوله ولكن هذا ما يتمناه!

أثار رئيس بوابة الإمارات العالمية للاستثمار، الشيخ سعيد بن طحنون، موجة من السخرية لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهوره بمقطع فيديو وهو كحيل العينين ويتلعثم في الكلام ولا يجد ما يقوله لمتابعينه.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لـ”دلوع” عيال زايد، رصدته “وطن”، وهو يتحدث بشكل غير طبيعي برسالة حول فيروس كورونا المستجد، قائلاً: “ندعو الله إن يخلصنا من هذا البلاء وأن نفتك إن شا لله ويعيدها على الشهر المبارك وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركة”.

وأضاف بن طحنون: “ما عندي شي أقوله شي ثاني إلا أن نرفع أيدينا كلنا كل العالم نرفع أيدينا انه الله يفكنا من كل البولة ان شا لله وأحيي كل متابعينا في هذا الموقع، السناب شات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته”.

اليوم اخضر الفاطر ودامسه عيونها كحل شينك وشين حالك تبينها صغيره ولا كبيره 😅😅😅😅 pic.twitter.com/4rHKhWRwKX — Thewolf5500 (@thewolf5500) May 16, 2020

وجاءت رسالة بن طحنون، ضمن مبادرة أطلقتها اللجنة العليا للإخوة الإنسانية، والتي تدعو جميع الأطياف والديانات على اختلافها في جميع أنحاء العالم للتوحد والصلاة معاً والتضرع الى الله عز وجل ليرفع بلاء فيروس كورونا، لتنتهي هذه الجائحة من العالم.

سخر رواد مواقع التواصل الاجتماعي، من رجل الأعمال الإماراتي، بسبب الشكل الذي ظهر به والطريقة التي تحدث بها، موجهين له انتقادات حادة، خاصة مع عدم قدرته على الكلام أو توجيه رسالة ذات معنى لمتابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي

اخضر و مع العيون ضفدع 🐸 ضفدع 🐸 — hussam (@SHALABIHUSAM1) May 16, 2020

هذا تضغط على بطنه يطلّع حبر،خثاق اكس اكس لارج — عين الحر (@khalidjassim41) May 16, 2020

اكول شاك بهاذ مو رجال والله يمكن حرمه أو اكيد حرمه — بو حمد الدوسري(الودعاني) (@AboHamdAldosari) May 16, 2020

سيماهم في وجوههم يدعون الإسلام وكل أفعالهم ضد الاسلام والمسلمين الله يكفي المسلمين شرهم ويطيحهم في شر أعمالهم — Saoud🇶QTR🇦 (@Saood_QTR) May 16, 2020

يا بويييييييييه الجحل سال يبيلك اغنيه اعيوني مادري اشفيها دموعي سلالي 🤣🤣🤣🤣🤣 — من راقب قطر مات هما££££ (@TapWjn6txWTdtZu) May 16, 2020

اكول شاك بهاذ مو رجال والله يمكن حرمه أو اكيد حرمه — بو حمد الدوسري(الودعاني) (@AboHamdAldosari) May 16, 2020

فقمة الخليج — ali bin ali (@alibinaliqtr) May 16, 2020

وفي وقت سابق، دعت اللجنة العليا للأخوة الإنسانية دعوة لجموع الناس حول العالم، للصلاة والصيام والدعاء من أجل الإنسانية، الخميس 14 مايو/أيار الجاري.

كما وجهت اللجنة العليا للأخوة الإنسانية دعوتها إلى القادة والزعماء ورجال الدين من مختلف الأديان للصلاة معاً لخلاص الإنسانية من جائحة كورونا التي اجتاحت العالم، حسب ما ذكر مكتب أبوظبي الإعلامي.

وحسب آخر إحصائية، فقد سجلت الإمارات 796 إصابة بفيروس كورونا المستجد إضافة إلى أربع حالات وفاة، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الإماراتية.

وأوضحت الوزارة، أن الحكومة أجرت 35735 فحصًا جديدًا، ما ساهم في الكشف عن 796 حالة إصابة جديدة رفعت إجمالي الإصابات إلى 22627.

في حين وصلت حالات الشفاء إلى 7931، بعد تسجيل 603 حالات جديدة خرجت وعادت إلى بيوتها وإلى ممارسة حياتها الطبيعية، فيما ما زالت تتلقى العلاج يبلغ 14482 حالة من جنسيات مختلفة.