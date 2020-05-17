بعد سخريتها من والد محمد رمضان .. مي العيدان تُشعل جدلاً بنشر هذه الصور لمايا دياب وصمود الكندري

سخرت الإعلامية الكويتية المُثيرة للجدل مي العيدان من الفنانة اللبنانية مايا دياب.

وعبر حسابها الرسميّ في انستغرام، نشرت “العيدان”، صورةً للفنانة اللبنانية قبل وبعد عمليات التجميل.

وعلقت الإعلامية الكويتية على الصورة بالقول: “هذي اللي ينقال لها ركبت راس جديد”.

كما نشرت “العيدان” صورةً أخرى للفنانة الكويتية صمود الكندري، قبل وبعد عمليات التجميل، وقالت ساخرة: “ما تغيرت وايد”.

ووضعت السخرية من مايا دياب وصمود الكندري، الإعلامية الكويتية، في مرمى انتقادات المتابعين الذين ذكّروها بماضيها قبل عمليات التجميل، ونشروا لها صوراً قديمة، فيما أشار البعض الى أنها زارت إيران مؤخراً لإجراء عمليات تجميل.

ويأتي هجوم مي العيدان على “دياب” و “الكندري” بعد إساءتها لوالد الفنان المصري محمد رمضان .

ونشرت مي العيدان صورة قديمة للنجم المصري مع والده، وظهر فيها وهو يقبّل يده، وسخرت في تعليقها من الأبّ ووصفته بـ”المخيف”.

وكتبت مي العيدان في تعليقها على الصورة: “لأول مرة صورة محمد رمضان مع ابوه..واي ابوه يخرع”، لتتعرض إلى هجومٍ حاد من قبل متابعيها دفعها إلى التراجع عن نشرها وحذفها.