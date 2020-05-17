بشرى سارة للأردنيين بعد سحب 60 عينة لمخالطي طبيب إربد المصاب بكورونا

أعلنت مصادر طبية أردنية مسئولة في محافظة إربد الأردنية، بان نتائح عينات فحص 60 حالة من المخالطين لطبيب إربد المصاب بفيروس كورونا المستجد “كوفيد19” جاءت سلبية.

وجاء ذلك في تصريح لمدير مستشفى الأميرة بسمة التعليمي، الدكتور “محمد بن ياسين”، الذي أوضح بأنه تم جمع أكثر من 200 عينة لأطباء وكوادر طبية وتمريضية وفنية ومراجعين وعاملين خالطهم الطبيب المصاب أثناء دوامه يوم الخميس الماضي، أي ما يعني قبل الإعلان عن إصابته بيوم واحد، مرجحاً بأن تظهر نتائجها في غضون يومين على أطول تقدير.

فيما قال مدير الشئون الصحية لمحافظة إربد الأردنية الدكتور “قاسم المياس” في تصريحات صحفية اليوم الأحد، بأن الوضع الوبائي في مدينة إربد مطمئن وتحت السيطرة.

وأكد على أهمية التزام المواطنين والمتسوقين وأصحاب المحلات والمنشآت التجارية والسائقين بوسائل وأدوات الوقاية والسلامة العامة، وتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي حماية لأنفسهم وللآخرين.

وتعيش المملكة الأردنية منذ عدة أشهر حالة من حظر التجول والتزام الحجر المنزلي ووقف الدوام الرسمي والأكاديمي ضمن سلسلة إجراءات اتخذتها الحكومة الأردنية لمواجهة خطر انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد19”.