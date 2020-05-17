الفنانة المصرية نبيلة عبيد تورّط رامز جلال في “رامز مجنون رسمي” .. وضجة بسبب ما حدث في حلقتها!

يبدو انّ الممثلة المصرية نبيلة عبيد قد وضعت الفنان المصري رامز جلال في ورطة، وذلك في أعقاب تداول أنباء عن إفسادها لحلقة ضمن برنامجه “رامز مجنون رسمي”؛ بسبب ملابسها.

وأكد متابعون أن نبيلة عبيد ظهرت في البرنامج وهي ترتدي ملابس مختلفة عن معظم النجمات اللاتي ظهرن في البرنامج.

فبدلًا من ارتداء بنطلون أو ملابس كاجوال كما جرت العادة بين الضيفات المشاركات، ارتدت فستانًا الأمر الذي دفع برامز جلال للتوقف عن تنفيذ المقلب بها.

وقال مصدر من البرنامج -لموقع فوشيا- إن حلقة نبيلة عبيد ستعرض خلال الأيام المتبقية من شهر رمضان.

وكشف أن الحلقة شهدت تغيرات في الفقرات التي أصبح يعرفها الجمهور من خلال مشاهدته للبرنامج يوميًا.

وأكد المصدر أن حلقة الفنانة نبيلة عبيد ستحمل الكثير من المفاجآت، وستكون حديث الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي.