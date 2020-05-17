نبيلة عبيد تضع رامز جلال في ورطة ببرنامج رامز مجنون رسمي
نبيلة عبيد تضع رامز جلال في ورطة ببرنامج رامز مجنون رسمي
حياتنا

الفنانة المصرية نبيلة عبيد تورّط رامز جلال في “رامز مجنون رسمي” .. وضجة بسبب ما حدث في حلقتها!

كتب وطن
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يبدو انّ الممثلة المصرية قد وضعت الفنان المصري في ورطة، وذلك في أعقاب تداول أنباء عن إفسادها لحلقة ضمن برنامجه “”؛ بسبب ملابسها.

وأكد متابعون أن نبيلة عبيد ظهرت في البرنامج وهي ترتدي ملابس مختلفة عن معظم النجمات اللاتي ظهرن في البرنامج.

فبدلًا من ارتداء بنطلون أو ملابس كاجوال كما جرت العادة بين الضيفات المشاركات، ارتدت فستانًا الأمر الذي دفع برامز جلال للتوقف عن تنفيذ المقلب بها.

وقال مصدر من البرنامج -لموقع فوشيا- إن حلقة نبيلة عبيد ستعرض خلال الأيام المتبقية من شهر رمضان.

وكشف أن الحلقة شهدت تغيرات في الفقرات التي أصبح يعرفها الجمهور من خلال مشاهدته للبرنامج يوميًا.

وأكد المصدر أن حلقة الفنانة نبيلة عبيد ستحمل الكثير من المفاجآت، وستكون حديث الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي.

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