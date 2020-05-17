إدخال فنان كويتي شهير العناية المركزة بحالة حرجة إثر نزيف في الرأس .. وهذا ما قالته ابنته

ضجّ موقع “تويتر” في الخليج، بالدّعاء، للفنان الكويتي عبدالعزيز المفرج الملقب بـ “شادي الخليج”، وذلك بعد خضوعه لعملية جراحية عاجلة إثر نزيف في الرأس.

ويرقد الفنان “المفرج” حاليا في العناية المركزة في المستشفى الأميري.

وقالت “خلود” ابنة الفنان في حسابها بـ”تويتر” إنّ والدها خضع للعملية الجراحية وسيبقى ٧٢ ساعة تحت الملاحظة الطبية.

الحمدلله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه

خلصت العمليه والحمدلله دعواتكم ال٧٢ ساعه تحت الملاحظه

دعواتكم يالحبايب

هذا من فضل ربي ورحمته — khulood alm4rej (@kh0ol0od) May 17, 2020

وكانت خلود المفرج، نشرت تغريدة قالت فيها: “دعواتكم للوالد عبدالعزيز المفرج شادي الخليج يخضع الان لعمليه ايقاف نزيف بالمخ اللهم سلم سلم ولاحول ولاقوة الا بالله”.

دعواتكم للوالد عبدالعزيز المفرج شادي الخليج يخضع الان لعمليه ايقاف نزيف بالمخ اللهم سلم سلم ولاحول ولاقوة الا بالله — khulood alm4rej (@kh0ol0od) May 17, 2020

وعبّر مغرّدون كويتيون وخليجيون عن

بارب يشفي الفنان شادي الخليج #عبدالعزيز_المفرج — بدر العليان (@baderalolayan) May 17, 2020

الفنان الكويتي القدير عبدالعزيز المفرج المعروف ب #شادي_الخليج – رئيس جمعية الفنانين الكويتين يرقد الان في مستشفى الأميري حيث أجريت له اليوم عملية جراحبة أثر نزيف بالرأس نسال الله القدير أن يشفيه ويعافيه #اللهم_امين

بو علي محتاج لدعواتكم له بالشفاء العاجل pic.twitter.com/AW7nYbe8uN — الإعلامي – يوسف القضيِّب (@yalgadhib) May 17, 2020