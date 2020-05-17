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إدخال فنان كويتي شهير العناية المركزة بحالة حرجة إثر نزيف في الرأس .. وهذا ما قالته ابنته

كتب وطن
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ضجّ موقع “تويتر” في الخليج، بالدّعاء، للفنان الكويتي الملقب بـ “”، وذلك بعد خضوعه لعملية جراحية عاجلة إثر .

ويرقد الفنان “المفرج” حاليا في العناية المركزة في المستشفى الأميري.

وقالت “خلود” ابنة الفنان في حسابها بـ”تويتر” إنّ والدها خضع للعملية الجراحية وسيبقى ٧٢ ساعة تحت الملاحظة الطبية.

وكانت خلود المفرج، نشرت تغريدة قالت فيها: “دعواتكم للوالد عبدالعزيز المفرج شادي الخليج يخضع الان لعمليه ايقاف نزيف بالمخ اللهم سلم سلم ولاحول ولاقوة الا بالله”.

وعبّر مغرّدون كويتيون وخليجيون عن

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