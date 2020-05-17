بينما الآية معكوسة تماما في الكويت.. “شاهد” أردني يشيد بالوافدين المصريين أيما إشادة وما قاله غير متوقع

تفاعل ناشطون على نطاق واسع مع مقطع فيديو أثار حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لحديث مواطن أردني حول الوافدين المصريين والشعب المصري بشكل عام.

المواطن الأردني ظهر في مقطع الفيديو الذي رصدته “وطن” يشيد بالمصريين بشدة: “من لم يستطع أن يتعامل مع إخواننا المصريين في الوطن العربي باحترام وأدب ويضعهم في القمة، فهو أمي، لم يتعلم من مدارس ولا جامعات ولا تعلّم حتى من أهله الأدب”.

شاهد مواطن اردني ماذايقول عن مصر والعمال المصريين 🇪🇬

حيا الله الاردن واهلها💪💪🙏🙏🙏 pic.twitter.com/rjscNd591G — Yasser (ساند في دعم الجيش ) 🇪🇬🇪🇬 (@YofhOLNj5P0ZrVq) May 16, 2020

وتابع مستنكرا إساءة البعض للوافدين المصريين بدول الخليج: “لأن إخواننا المصريين هم إخواننا جميعاً، لأن ستنا هاجر مصرية، وزوجة الرسول صلى الله عليه وسلم مصرية”.

وأضاف: “المصريين يا إخوان الناس أخذت عنهم فكرة بسبب أنهم عمالة، بسبب فرق العملة ويشتغلوا بالدول العربية”.

وواصل: “الأغلبية اللي بتستهزئ بالمصريين، قارن شهادة المصري وقارن شهادته، بتلاقي المصري معاه بكالوريوس، ولكن الغربة والحاجة لتحسين الوضع الاجتماعي، واللي يستهزئ اللي بالمواطن المصري تجد مستواه العلمي متدني للغاية”.

وزاد مادحا المصريين: “اسأل أي مصري عامل في أي مجال، أقل شيء تلاقيه دبلوم أو بكالوريوس، والشخص اللي يستهزئ فيه ما كمّل ثالث اعدادي”.

وأثار حديث المواطن الأردني حول المصريين بهذه الطريقة، ردود أفعال كبيرة عبر تويتر، حيث أثنى المغردون على ما جاء به الأردني في حديثه، معتبرين بأنها شهادة للتاريخ بحق المصريين والشعب المصري الذي سجل بطولات كبيرة في كافة المجالات العلمية والمهنية.

بينما الآية معكوسة تمام في الكويت حيث انتشرت خلال الأيام الماضية، العديد من التصريحات والمقاطع المصورة التي وجه فيها انتقادات حادة للوافدين المصريين وسلوكهم داخل الكويت.

وكان آخر هذه المقاطع للكاتب الصحفي الكويتي علي الفضالة الذي شن هجوماً لاذعاً على الوافدين المصريين؛ بسبب تصرفاتهم الأخيرة في الكويت، واصفاً إيّاهم بالمرضى النفسيين والمحتلين.

والله ما كنت بتكلم… جد طلعت من طوري بسبب ما اشاهده من اهانه لبلدي وابناء بلدي من بعض المصريين الله يصلح حالهم pic.twitter.com/GhapBfzicr — علي الفضالة (@fadalh) May 16, 2020

وقال “الفضالة” إنه خلال الفترة الأخيرة آثر الصمت على الحديث عن تصرفات الوافدين المصريين، لكنّ “طفح الكيل” وفق قوله .

وأضاف: “عندنا الوافدين من مختلف الجنسيات، ولم نشاهد أحداً يتعامل بهذا الأسلوب مع الكويتيين الا الوافدين من الجنسية المصرية”.

وأشار الى بعض اعتداءات الوافدين المصريين، متسائلاً: “ما هذه الجنسية؟!”.

ووجه “الفضالة” حديثه للوافدين المصريين قائلاً: “هل تجرؤون على فعل هذه التصرفات في مصر؟، مشيرا إلى أن هذه التصرفات من الوافدين تنمّ عن مرض نفسي؛ لأنهم لا يستطيعون المطالبة بحقوقهم في مصر، ووجدوا في الكويت متنفساً لهم لذلك.

وقال إن الكويت لم تقصّر مع الوافدين المصريين، مشيراً إلى أنهم يتلقون العلاج في المستشفيات الكويتية، لافتاً إلى ارتفاع نسبة الإصابات بفيروس كورونا في صفوف المصريين .

وطالب الحكومة الكويتية بالتدخل قائلاً: “يا حكومتنا خلاص ما نقدر نتحمل .. لازم يكون لكم هيبة” .

وتابع: ”غير معقول افتح تلفون أو تلفزيون واشوف هالجنسية عاملة لنا دوشة في البلد كل هالجنسيات ساكتة الا جنسيتهم .. فيهم أمراض نفسية ..”.

هذا وشهد مركز للإيواء في منطقة كبد بالكويت قبل أيام حالة من الشغب قام العشرات من المصريين المخالفين لقانون الإقامة في الكويت .

وقد حاول البعض مهاجمة قوات الأمن، وهو ما دفعها إلى إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريقهم، في حين تقدمت السفارة بالمصرية بالاعتذار للداخلية الكويتية.