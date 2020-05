“شاهد” أحلام تفاجئ جمهورها بهذا الظهور.. ارتدت صليب وقالت إنها ستصلى للإنسانية!

View this post on Instagram

الدعاء يصنع المعجزات … ‏. يا رب قصدناك وأنت الكريم ‏دعوناك وأنت الرحيم ‏ندعوك وليس لنا رب سواك ‏أن تصرف الوباء عن البلاد ‏ وتلطف بالعباد ‏تقبل منا ⁧‫#الصلاة_من_أجل_الإنسانية‬⁩ ‏#بنت_زايد #بنت_الامارات ‪ #prayforhumanity‬ 🇦🇪♥️ احبكم #احلام