“شاهد” أحلام تفاجئ جمهورها بهذا الظهور.. ارتدت صليب وقالت إنها ستصلى للإنسانية!

أثارت الفنانة الإماراتية أحلام، سخرية مُتابعيها بعدما أعلنت عن مشاركتها في حملة “صلاة من أجل الإنسانية”، والتي أطلقتها اللجنة العليا للإخوة الإنسانية، والتي تدعو جميع الأطياف والديانات علي اختلافها في جميع أنحاء العالم للتوحد والصلاة معاً والتضرع الى الله عز وجل ليرفع بلاء فيروس كورونا، لتنتهي هذه الجائحة من العالم.

ونشرت أحلام عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو قالت فيه: “يوم الخميس 14 مايو.. سوف أصلي أنا وعائلتي بإذن الله مع العالم أجمع.. ‏سأصلي للإنسانية.. سأصلي ليرفع الله عنا وباء الكورونا.. اللهم استجب اللهم تقبل”.

وعلقت أحلام على الفيديو قائلة: “الدعاء يصنع المعجزات.. يا رب قصدناك وأنت الكريم.. دعوناك وأنت الرحيم ‏ندعوك وليس لنا رب سواك ‏أن تصرف الوباء عن البلاد‏ وتلطف بالعباد.. تقبل منا”.

وسخر ناشطون مواقع التواصل الاجتماعي من حديث أحلام عن الدين والصلاة، خاصة أنها مُطربة ومُتملقة دائماً لحُكامها، وتستعرض حياة البذخ التي تعيشها باستمرار.

ونشرت مغردة فيديو ساخر كتبت فيه: “اخيرا أحلام بتصلي”.

وعلق ناشط آخر ساخراً من صلاتها فقط وقت البلاء، وكتب: أحلام كوابيس تصلي صلاة الإنسانية يوم الخميس ، يعني الكوابيس هذه لاتصلي فقط تنتظر الخميس لكي تصلي ويريدون من الله أن يرفع البلاء البلاء لم ينزل إلا من أشكالكم”.

أحلام كوابيس

تصلي صلاة الآنسانية يوم الخميس

يعني الكوابيس هذه لاتصلي

فقط تنتظر الخميس لكي تصلي

ويريدون من الله أن يرفع البلاء

🤦‍♀️🤦‍♀️

البلاء لم ينزل إلا من أشكالكم pic.twitter.com/mrMm23BC7e — Goldmaryam2 👈 رابع حساب (@goldmaryam2) May 16, 2020

وسخر مغرد من نبرة صوتها التي غيرتها لتوحي بتأثرها وإيمانها، وكتب: “لا وحركة الصوت المتأثر من شدة الايمان”.

لا وحركة الصوت المتأثر من شدة الايمان 😂😂 — Joke® (@joker202073) May 16, 2020

ونوه مُغرد آخر إلى القلادة التي ترتديها وتُشبه الصليب، وكتب: “سادها الصليب اللي لابسته في رقبتها الغبية شينة وثقالة دم وغبية واجد مع بعضهن”.

سادها الصليب إللي لابسته في رقبتها الغبية

شينة وثقالة دم وغبية واجد مع بعضهن — Adel Boulifa (@AdelAhm69804449) May 16, 2020

وتساءل آخر عن الإنسانية التي تدعيها هي ودولتها، وكتب: “أي إنسانية والمئات يموتون كل يوم في ليبيا واليمن بأسلحتهم أي دين ينتمي إليه هؤلاء القوم حسبنا الله على بن زايد ومن يناصرهم ولو بكلمة”.

أحلام كوابيس

تصلي صلاة الآنسانية يوم الخميس

يعني الكوابيس هذه لاتصلي

فقط تنتظر الخميس لكي تصلي

ويريدون من الله أن يرفع البلاء

🤦‍♀️🤦‍♀️

البلاء لم ينزل إلا من أشكالكم pic.twitter.com/mrMm23BC7e — Goldmaryam2 👈 رابع حساب (@goldmaryam2) May 16, 2020

وكانت أحلام قد أعلنت في فيديو بثته على صفحتها بانستجرام تدخلها لوقف انتشار مرض عدوى فيروس كورونا المستجد في الإمارات، حيث دشنت حملة بعنوان “ساعة الصفر” وكشفت عن تفاصيلها.

وبملابس المنزل ومن غرفة نومها، قالت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي والتي ظهرت على غير عادتها بدون مكياج: “حبيت أني أسوي هذا الهاشتاغ وأسميه ساعة 0.. هدفي الأول منه أنه نحن نوصل بوطننا الحبيب إلى صفر حالة معاناة أو مصابة بالكورونا”.

وكانت حكومة الإمارات أعلنت أمس السبت عن الكشف عن 796 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يصل العدد الإجمالي للحالات المسجلة في الدولة إلى 22627 حالة.