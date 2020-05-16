“شاهد” مقيم مصري بالكويت يفضح “بعض” مواطنيه الذين يتعمدون إحراج السلطات الكويتية.. ما قاله صادم!

سادت مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت ومصر موجة جدل واسعة، بعد تداول مقطعا مصورا يوثق حديث مواطن مصري مقيم في الكويت، ضد تصرفات بعض المصريين هناك.

الشاب المصري ظهر في مقطع الفيديو الذي رصدته “وطن” ولاقى انتشارا واسعا وهو يقول: “صراحة كدة، إحنا كمصريين، تعبنا من التصرفات اللي بيعملوها بعض المصريين اللي موجودين معانا هنا بالكويت، سواء كسر حظر، وغيره من التصرفات السيئة”.

وتابع الشاب المصري غاضباً: “بجد في إيه، أنتو بتعملوا كدة ليه، بالأخص بالتوقيت دة، بتعملو كدة ليه، أي حاجة بتعملوها بتمثلكاش لوحدك، بتسيء لينا كلنا كمصريين هنا بالكويت”.

وأضاف: “لو أنت عايز تروّح روّح، أما انت تقول أنا اعمل مشكلة فياخدوني إبعاد وأروح ببلاش على حساب الدولة؟، انتو بتعملوا كدة عشان تروحوا ببلاش، حرام عليكم والله، انتو مش بتخربوا بيوتكم، انتو بتخربوا بيوت ناس كثير، بصراحة تعبنا كفاية”.

وأثار المقطع المتداول للشاب المصري، ردود أفعال كثيرة عبر مواقع التواصل، حيث من المعلقين من أثنى على حديثه واعتبر بأن هناك فعلاً فئة هي من تشوّه صورة المصريين بالكويت، وهي ليست بالكثيرة.

وفي ذلك قال أحد المعلّقين: “للأسف بالسابق كنا نحترم كل المصريين في الكويت، وخارج الكويت، أما الآن قليل اللي نحترمهم في الكويت، والله العظيم حاليا في الكويت أسوأ جالية المصرية، وبالعربي إذا عندكم كرامة اطلعوا من الكويت مش عاوزينكم”.

للأسف بالسابق كنا نحترم كل المصريين في الكويت وخارج الكويت اما الآن قليل اللي نحترمهم في الكويت والله العظيم حالياً في الكويت أسوء جاليه المصريه وبالعربي اذا عندكم كرامه اطلعوا من الكويت مش عاوزينكم ✋🏻✋🏻 — Q8مواطن كويتيQ8 (@alsabreq8) May 16, 2020

فيما علّق آخر: “يا أخوي عبدو هذول اللي يطلعون يسوون بلبلة بين مصر والكويت وبأوقات معينة فيهم مرض وحقد ومرضهم على ابن ديرتهم المحترم واللي يشتغل ومحافظ على قوانين البلد”.

يا اخوي عبدو هذول اللي يطلعون يسوون بلبله بين مصر والكويت وبأوقات معينه فيهم مرض وحقد ومرضهم على ابن ديرتهم المحترم واللي يشتغل ومحافظ على قوانين البلد يبون جميع المصريين يمشون مثل ماهو مخالف للقانون وهيمشوه غصب فهمت .. ومصر حبايبنا واخوانا من عمر🌹 — أستاذ: احمد عبدالله الشمري (@ahmd00113) May 16, 2020

وتابع: “يبون جميع المصريين يمشون مثل ما هو مخالف للقانون وهيمشوه غصب فهمت، ومصر حبايبنا واخواننا من عمر”.

ولا تزال تنتشر بين الفينة والأخرى أحداثاً مشابهة لمقطع الفيديو ذلك من الكويت، حيث تشهد البلاد موجة واسعة من الخلافات مع الجالية المصرية، لتجاوزات يقومون بها داخل الكويت.

وكان آخرها اعتداء على ضابط أمن في إحدى مراكز الحجر، والقيام بعديد من أعمال الشغب والتظاهر والتخريب كاحتجاج على وضعهم الحالي في ظل وباء كورونا.