مشهد “كارثي” لم يحدث في تاريخ الكويت .. كويتيون غاضبون مما فعله وافدون خلال الحظر!

تداول ناشطون بمواقع التواصل الاجتماعيّ، مقطع فيديو، لمشهد قالوا عنه إنه لم يحدث في تاريخ دولة الكويت.

ويُظهر الفيديو طوابير طويلة من الوافدين -كما قال مغرّدون- بانتظار تعبئة اسطوانات الغاز الخاصة بهم، غير ملتزمين بتعليمات التباعد لمنع تفشي فيروس كورونا .

منظر لم يحدث في تاريخ دولة الكويت ! pic.twitter.com/xmC6tpu6xQ — الدروازة نيوز | Derwaza News (@DerwazaNews) May 16, 2020

وعبّر كويتيون عن استيائهم من تصرفات الوافدين خلال الحظر الشامل في البلاد، واتهموهم بعدم الإلتزام بالتعليمات الخاصة التي تصدر عن الجهات المسؤولة للحد من تفشي المرض .

والجاي أسوء إن إستمرت هذه الأوضاع !؟ — عبدالعزيز سليمان (@AbdulazizMutawa) May 16, 2020

حتى بالغزو بعد التحرير ماشفنا جذي — إبتسام الناجم (@ebtisamalnajem) May 16, 2020

هذوله ودك تشيلهم في بواخر الله تخف الرحمه والله لا يكثرهم — sara.69 (@sarahals69) May 16, 2020

وتعيش الكويت هذه الايام حالة حظر شامل أعلنتها الحكومة قبل اسبوع، ويستمر حتى نهاية مايو/أيار، ضمن إجراءاتها للحد من انتشار فيروس كورونا.

واليوم السبت، أعلنت وزارة الصحة الكويتية تسجيل 11 حالة وفاة من بين الحالات المصابة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وذكرت الوزارة في بيان ، أن عدد الحالات التي ثبتت وتأكدت إصابتها بالمرض خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 942 حالة منها حالات مخالطة لحالات مصابة بالمرض، وحالات أخرى قيد البحث عن أسباب العدوى، وتتبع المخالطين وفحصهم.

وبذلك يصل عدد الحالات المصابة المسجلة في الكويت منذ ظهور المرض وحتى اليوم 13802 حالة.