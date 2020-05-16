كارثة.. ما فعله “حلاق نسائي” في دبي يفجر غضب الإماراتيين والشرطة تنصب له كميناً محكماً

أصدرت محكمة إماراتية حكماً بالسجن المؤبد ضد مواطن عربي يعمل “حلّاق نسائي و لمواطن آخر وخطيبته، بتهمة التعاطي، بعد ضبط المتهم الأول “الحلّاق” أثناء محاولته بيع كمية من مادة “الحشيش” المخدرة، لأحد المخبرين لدى شرطة دبي.

وفي التفاصيل، حيث أقرت المتهمة الثالثة بأنها قامت بجلب المخدرات من بلادها، بعد أن وعدها خطيبها “المتهم الثاني” بالزواج وتشغيلها في الدولة “الإمارات”.

وبعدها وردت معلومات للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي، بأن هناك شخص يعتزم بيع مخدرات في منطقة “المرقبات، لأحد المصادر السرية للشرطة، فتم التأكد من تلك المعلومات واستصدار إذن من النيابة العامة، وإعداد خطة محكمة للإيقاع بالمتهم الأول الحلّاق”.

وأفاد المصدر بأنه بعد قدوم المتهم طلب من المصدر الانتظار بضعة دقائق لجلب المخدرات له من المتهم الثاني الذي شوهد في المكان ذاته، ثم عاد المتهم الأول للمصدر وباعه مخدرات بقيمة 2000 درهم إماراتي، ليحيط به فريق العمل الخاص بمكافحة المخدرات بشرطة دبي، ويقبض عليه، كما تم القبض على المتهم الثاني الذي قامت خطيبته بجلب المخدرات.

واعترف المتهم الثاني بأنه قام بجلب الحشيش من المتهمة الثالثة بالقضية، وقام بإعطاءه للمتهم الأول، لبيعه مقابل 800 درهم، فباعه الأخير لمصدر الشرطة لقاء 2000 درهم.

وقضت المحكمة بالسجن المؤبد بحق المتهمين الأول والثاني والمرأة، فيما برأت المتهم الأخير لعدم كفاية الأدلة

وأوضح المتهم الثاني بأن لديه كمية من المخدرات في محل سكنه في إمارة عجمان، وبانتقال طاقم الشرطة هناك، وشوهدت المتهمة خطيبة المتهم الثاني أمام البناية في حالة غير طبيعية، وكانت غير متوازنة ولا تقوى على التحدث بشكل جيد، واعترفت بعد القبض عليها بتعاطيها الحشيش والترمادول، وبتفتيش مكان السكن تم العثور على 26 قرص ترمادول، وقطعة من الحشيش.

واعترفت المتهمة بأنها قامت بجلب المخدرات لصالح المتهمين الأولين، لترويجها، داخل علبة حلويات، لترويجها على المتعاطين.