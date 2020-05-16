“شاهد” فنان مصري يثير غضب الكويتيين بعد ارتدائه حذاء عليه علم الكويت.. الكويتيون تصدوا له ولقنوه درساً قاسياً

فجر الفنان المصري مصطفى خاطر، موجة غضب واسعة، في الشارع الكويتي، بعد ظهوره في أحد حلقات مسلسله “الرمضاني” “عمرو دياب” الذي يذاع حاليًا، وهو يرتدي حذاءً عليه ألوان علم الكويت.
واعتبر الكويتيون أن خاطر تعمد إهانتهم، خاصة بعد الأحداث والتراشق الإعلامي الذي تبادلته الدولتين في ظل أزمة العالقين المصريين بالكويت، الذين تنكرت لهم دولتهم.
ودشن الكويتيون هاشتاج #الكويت_تاج_راسك_يا_مصطفى_خاطر، مُطالبين فيه الفنان بالاعتذار الرسمي.
وأصدر الفنان مصطفى خاطر توضيحاً يؤكد خلال أنه لم يقصد إهانة علم الكويت، ونشر فيديو عبر “تويتر” رصدته “وطن” قال فيه: “وجدت أمس هجوم فظيع من البعض دولة الكويت الشقيق، ويقولون أنني ارتديت حذاءً عليه ألوان علم الكويت”.
وأضاف: “أكثر دولة سافرت إليها في حياتي هي دولة الكويت، ولدي بها أصدقاء كثيرين، وأحبها جداً، ولم أقصد أبداً ما اعتقدوه ولا أعرف ماهي ألوان الحذاء أصلاً ولم أنتبه”.
وأكد خاطر أنه لا يختار ملابسه في التمثيل، وأن “الستايلست” التي جعلته يرتدي الحذاء أيضاً لم تقصد ذلك.
واعتذر خاطر قائلاً: “لم أقصد أن أضايق أحداً، وأنا آسف”.
وعلق على المقطع: “والله يا جماعه غير مقصود تماما انا صحيت لقيت الدنيا مقلوبه .. وبقول لكل اهلي واصحابي واخواتي في الكويت حقكوا عليا والله ما مقصود … كل الحب والاحترام للكويت وشعب الكويت الشقيق “.
يُذكر أن مسلسل “عمر ودياب” بطولة علي ربيع ومصطفى خاطر، تأليف مصطفى عمر وفاروق هاشم، من إخراج معتز التوني.