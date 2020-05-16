فتاة “التيك توك” مودة الأدهم المتهمة بالتحريض على الفسق تتلقّى خبراً صادماً في سجنها

تلّقت فتاة “التيك توك” المصرية الشهيرة مودة الأدهم خبراً صادماً، يُطيل أمد إقامتها في السجن بعد القبض عليها مؤخراً بتهم التحريض على الفسق والفجور بفيديوهات “مخلة”.

وقرر قاضٍ مصري السبت، تجديد حبس مودة الأدهم فتاة “التيك توك” 15 يوماً على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة.

كانت النيابة العامة المصرية، قررت حبس مودة الأدهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك بتهمة “الاعتداء على مبادئ وقيم أسرية” في المجتمع المصري.

وتتهم مودة الأدهم بإنشاء وإدارة واستخدام مواقع وحسابات خاصة عبر تطبيقات للتواصل الاجتماعي والتحريض على الفسق والفجور بفيديوهات “مخلة”.

وذكرت النيابة العامة المصرية أن مودة الأدهم هربت من محل إقامتها بالقاهرة الجديدة عقب صدور أمر بضبطها.

وتنقلت مودة الأدهم بين عدة أماكن بمدينة الرحاب والساحل الشمالي، مستخدمة بعض الخواص الإلكترونية لتشفير بيانات هاتفها المحمول خلال استخدامها الشبكة المعلوماتية واتصالاتها الهاتفية.

وأكدت المعلومات اختباء مودة الأدهم داخل تجمع سكني بمدينة السادس من أكتوبر مستقلة للتنقل سيارة أمكن تحديد أرقام لوحتها المعدنية.

وقد رُصد تحرك السيارة فجرى توقيفها وإلقاء القبض على المتهمة وبحوزتها حاسب آلي محمول وهاتف محمول بدون شريحة هاتفية متصل بجهاز لاسلكي للاتصال بالشبكة المعلوماتية وحقيبة تحوي أغراضها.