شقيق أمير قطر يثير جنون الذباب السعودي والإماراتي بتغريدة ناريّة عن الشيخ تميم

في ظلّ الحملة المسعورة التي تشنها السعودية والإمارات، عبر نشر شائعات كاذبة عن وجود “انقلاب في قطر”، نشر الشيخ جوعان بن حمد، شقيق أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تغريدةً نارية، أثارت جنون الذباب السعودي والإماراتي.

ونشر الشيخ جوعان بن حمد، صورةً لشقيقه الأمير، وأرفقها بتعليقٍ وصف فيه الشيخ تميم بـِ”ليث الجزيرة و اسدها”.

سلااام يا ليث الجزيرة و اسدها …. ⚔️🇶🇦@TamimBinHamad pic.twitter.com/4MRRrSxLNv — جوعان بن حمد (@JoaanBinHamad) May 16, 2020

وحظيت تغريدة الشيخ جوعان بن حمد بتفاعلٍ واسعٍ من المغرّدين، ورصدت “وطن” جانباً من تلك التعليقات البارزة

الله يحفظه ويطول في عمره ان شاء الله — مذكر بن سالم آل شافي (@MathkerAlshafi) May 16, 2020

نعم صدقت فقد أثبتت المواقف والظروف والايام على صحة الكلام هذا .. — IYI👑 Ben_BRIERRA 👑IYI (@BenBrierra) May 16, 2020

الله يحفظك تميم المجد انشهد ليث الجزيرة واسدها غصباً على اللي مب راضي الله مايحرمنا من اميرنا ❤️🇶🇦❤️ — . (@JawazeeS) May 16, 2020

حفظه الله وحفظ الله قطر واليمن 💗💗 — الرادع اليمني (الجيش الوطني) (@jaich123) May 16, 2020

يذكر أن الذباب الإلكتروني السعودي والإماراتي يحاول منذ عدة أيام الترويج لإشاعة حدوث انقلاب في قطر بقيادة رئيس وزراء قطر الأسبق الشيخ حمد بن جاسم

كما روج الذباب الإلكتروني لإشاعة مقتل الشيخ حمد، الأمر الذي أثار سخرية واسعة منهم، خاصة بعد فشلهم في ترويج تلك الأكاذيب.

وكان الشيخ حمد بن جاسم قد عقّب بأول تغريدة بعد تداول تقارير محاولة الانقلاب بتاريخ 5 مايو الجاري

وقال الشيخ حمد: “كما ذكرت سابقاً فإني لن أرد على أي مهاترات، وأريد أن أؤكد أنني مستمر في هذه السياسة. فلست من الذين يجيشون الغير للدفاع عنهم أو للهجوم أو لتلفيق الاكاذيب للغير من أموال شعوبهم. وإذا أراد أحد أن يشتكي علي فلا داعي أن يشتكي لدى الغير، فمرجعيتي معروفة”.

كما ذكرت سابقاً فإني لن أرد على أي مهاترات، وأريد أن أؤكد أنني مستمر في هذه السياسة. فلست من الذين يجيشون الغير للدفاع عنهم أو للهجوم أو لتلفيق الاكاذيب للغير من أموال شعوبهم. وإذا أراد أحد أن يشتكي علي فلا داعي أن يشتكي لدى الغير، فمرجعيتي معروفة. — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) May 5, 2020

يذكر أن السفير القطري في العاصمة الروسية، موسكو، فهد بن محمد العطية، كان قد تطرق لشائعات “محاولة انقلاب” في بلاده، في الـ6 من مايو، مؤكدا أنها “أخبار كاذبة”

وقال في تصريح نقلته وكالة أنباء تاس الروسية: “الصور هي أخبار كاذبة ولا تمد للحقيقة بأي صلة”، وذلك فور بروز تقارير عن إطلاق نار وصراخ وأن هناك قتال شوارع وطائرات تحلق بسماء قطر.

كما أكد موقع “كودا ستوري” الاميركي المتخصص بالتكنولوجيا، أنّ دولة قطر تعرضت لحملة الكترونية تروج لانقلاب في الوكرة شاركت بها الاف الحسابات على “تويتر” بناء على ٣ فيديوهات مفبركة.

وقال الموقع إن وسائل إعلام رفيعة المستوى بما في ذلك “إندبندنت عربية” وهي فرع سعودي لجريدة “إندبندنت” البريطانية حاولت اضفاء موثوقية على حملة الاخبار المزيفة للترويج عن انقلاب في قطر انطلاقا من الوكرة.

وذكر “كودا ستوري” أنّ خبراء الشؤون الخليجية كشفوا بسرعة أن “الانقلاب المزيف” في قطر باعتباره جزءا من برنامج مستمر يهدف إلى تقويض سلطة الأسرة الحاكمة القطرية.

وأعادت آلاف من حسابات تويتر (ذباب إلكتروني) التغريد على مقاطع فيديو تزعم إطلاق أعيرة نارية في مدينة الوكرة القطرية الساحلية.

وزعمت المقاطع أن هناك خطة للإطاحة بأسرة آل ثاني الحاكمة .

كان مارك أوين جونز، أستاذ مساعد في دراسات الشرق الأوسط والعلوم الإنسانية الرقمية في جامعة حمد بن خليفة في الدوحة أول من اكتشف أن مقاطع الفيديو قد تم التلاعب بها وتم تسجيل مقاطع صوتية لطلقات نارية على اللقطات.