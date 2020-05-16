خبر مزعج لـ”التائهين في الأرض”.. خفر السواحل بسلطنة عُمان يتسلم شحنة عسكرية من تركيا هذه محتوياتها

في خبر وصفه ناشطون بتويتر بأنه سيزعج “التائهين في الأرض” في إشارة إلى حكام الإمارات، أعلنت شركة أريس شيبيارد التركية المتخصصة بصناعة السفن بالتعاون مع رئاسة الصناعات الدفاعية ، أنها صدرت زورقين للدوريات الأمنية السريعة من نوع “هرقل” إلى سلطنة عمان.

الشركة التي تتخذ من مدينة أنطاليا غربي تركيا مقرا لها، قالت في تصريحات “قمنا بتصدير زورقين للدوريات السريعة من نوع (هرقل) إلى سلطنة عمان، وجرى تسليمهما إلى خفر السواحل العماني”.

وأضافت الشركة التركية في بيان أنه “عام 2018، وقعنا اتفاقية لتصدير 14 زورقا للدوريات السريعة من نوع (هرقل) مع خفر السواحل التابع لشرطة عمان السلطانية (ROPCG)”.

وأوضحت إلى أنه “تم تسليم أول زورق بداية العام الجاري 2020، ليتم بعدها تسليم الزورقين الآخرين في الوقت المحدد على الرغم من وجود جائحة (كورونا)”.

مواصفات الزورق هرقل

وتعمل شركة أريس شيبيارد على تصنيع الزوارق بإمكانيات تركية محلية، وصمم زورق “هرقل” كسفينة متعددة الأغراض، ويبلغ طوله 25.95 مترا، وعرضه 5.85 مترا، ويزن 70 طنا، وسرعة قصوى تصل إلى 45 عقدة بالساعة.

وتوفر الشركة المصنعة ضمانا للمشترى لمدة 7 سنوات ، ويحتوي الزورق على نظام سلاح يتم التحكم فيه عن بُعد ويبلغ قطره 12.7 ملم، والزورق متعدد المهام حيث يمكنه القيام بالدوريات البحرية، والحراسة المسلحة، وعمليات البحث والإنقاذ، وعمليات مكافحة التهريب، ومكافحة الإرهاب، والمراقبة.

ويتزامن هذا مع الظرف الاستثنائي الذي تمر به السلطنة جراء تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، حيث أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم عن وفاة مواطن مصاب بمرض كورونا ويبلغ من العمر ثمانين عاماً

ليبلغ بذلك عدد الوفيات من هذا المرض بالسلطنة إحدى وعشرين وفاة.