ريان جيلر يهاجم مي العيدان بسبب سخريتها من شكل والد محمد رمضان
ريان جيلر يهاجم مي العيدان بسبب سخريتها من شكل والد محمد رمضان
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“تسمكرت في إيران ولا نفع معها لا شكل ولا أخلاق”.. السعودي ريان جيلر يهاجم الكويتية مي العيدان

كتب وطن
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هاجم نجم السوشيال ميديا السعودي الإعلامية الكويتية المُثيرة للجدل مي العيدان بسبب تهكمها على والد الفنان المصري محمد رمضان .

وقال “جيلر” في مقطع فيديو رصدته “وطن”: “مسوية نفسها ناقدة وماخدة شهادة نقدها من الطب النفسي، وهذا أمر مُثبت”.

وواصل جيلر هجومه قائلاً: “هل نظرتي لنفسك في المرآة قبل أن تعلقي على شكل ؟ لقد تشمتي بي أثناء مرضي، لكن ليس من العدل أن أتشمت بشيء ليس لك يد فيه مثل شكلك”.

وادعى ريان جيلر أن مي عيدان أجرت عمليات تجميل في إيران، وقال: “راحت وتسمكرت في إيران ولا نفع معها لا شكل، ولا أخلاق، تعالجتي في الطب النفسي ولم ينفع معك، الناس تبتلش فيكي؟ روحي تضبضبي في بيتكم”.

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ونشرت مي العيدان صورة قديمة للنجم المصري محمد رمضان مع والده، وظهر فيها وهو يقبّل يده، وسخرت في تعليقها من الأبّ ووصفته بـ”المخيف”.

وكتبت مي العيدان في تعليقها على الصورة: “لأول مرة صورة محمد رمضان مع ابوه..واي ابوه يخرع”، لتتعرض إلى هجومٍ حاد من قبل متابعيها دفعها إلى التراجع عن نشرها وحذفها.

وبسبب الهجوم الواسع عليها من المتابعين، اضطرت مي العيدان الى حذف الصورة، فيما طالب متابعون محمد رمضان برفع دعوى قضائية عليها لإهانتها والده.

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