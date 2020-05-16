خاض في عرض الفلسطينيات وتطاول على العُمانيين.. “شاهد” السعودي عبدالرحمن المطيري بقبضة الأمن بسبب أوضاع مخلة

ألقت السلطات الأمريكية القبض على المبتعث السعودي المثير للجدل عبدالرحمن المطيري، بعد تفاخره بنشره صورا ومقاطع مصورة له تظهره في أوضاع مخلة مع فتيات أجنبيات بتهمة مخالفة قوانين الولاية التي يقيم بها.

وانتشر على مواقع التواصل فيديو للحظة اعتقال “المطيري” من قبل الشرطة الأمريكية من داخل منزله، حيث يظهر المقطع الذي بثه أحد أصدقائه “لايف” قيام عناصر الشرطة باعتقاله من داخل المنزل ووضع الكلبشات في يده واقتياده للخارج.

وطلب “المطيري” ـ بحسب المقطع ـ من صديقه وهو في قبضة عناصر الشرطة إحضار كافة الأوراق الرسمية التي تؤكد أن موقفه قانوني، فيما يبدو أن الشرطة لم تقتنع بادعائه وأصرت على القبض عليه.

وظهر عبدالرحمن المطيري وهو يحاول إثبات حسن نيته للشرطيين، ويقول لهما إنه أقام في كاليفورنيا ولوس أنجلوس ولم يتعرض لمثل تلك المضايقات.

يشار إلى أنه في أغسطس 2018 تداول ناشطون بمواقع التواصل مقطعا مصورا للمبتعث السعودي على نفقة بلاده لأمريكا عبد الرحمن المطيري ـ اشتهر بخوضه في عرض الفلسطينيات والمغربيات وتطاوله على الله فضلا عن دعوته للتطبيع ـ، في أحدث ظهور له وهو يبكي عقب فصله من الجامعة التي يدرس بها بسبب بلاغات عديدة ضده أرسلها نشطاء لإدارة الجامعة.

ويظهر المقطع المتداول الذي رصدته (وطن) حينها “المطيري” وهو يكشف عن فصله من الجامعة وقد تغيرت نبرته العدائية وبدلا من هجومه على فلسطين وسبه للمغربيات خرج يتوسل ويناشد النشطاء مساندته وإرسال إيميلات إيجابية عنه لإدارة الجامعة علها تفلح في إعادته.

وفيما وصفه ناشطون بأنه عقاب إلهي من الله لمن تطاول عليه وخاض في أعراض المسلمات، كشفت جامعة شقراء في المملكة العربية السعودية، في بيان توضيحي، تفاصيل الحالة الأكاديميّة للطالب المثير للجدل عبدالرحمن المطيري الذي تم فصله نهائيا بعد استنفاذ جميع فرصه.

وقالت الجامعة، في بيانها، الذي نشرته على موقعها الرسمي حينها، إنه توضيحًا لوضع طالب من كلية التربية بمحافظة عفيف، والتابعة لجامعة شقراء، فإن الطالب قد استنفد جميع الفرص الأكاديمية ولم يُطو قيده إلا بعد أن مُنح 4 فرص أكاديمية، إذ أعطِي الفرصة الأولى والثانية مباشرة، والثالثة بعد عرض موضوعه على مجلسي القسم والكلية وأخذ موافقتهما، والرابعة والأخيرة كانت بعد عرض موضوعه على مجلس القسم والكلية واللجان المختصة بذلك، وكانت هذه الفرصة والموافقة الأخيرة خلال الفصل الدراسي الأول من العام الماضي.

وأضافت الجامعة أنه وبعد حصول الطالب على إنذار خامس تم التوجيه من صاحب الصلاحية بدراسة وضعه من قبل اللجنة المختصة بذلك والنظر في وضعه، وأوصت معاملته وفق اللوائح والضوابط الجامعية.

وبينت أن المطيري ملتحق بقسم الفيزياء منذ الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي (1434هـ/ 1435 هـ)، وقد أنهى 74 ساعة فقط من خطته الدراسية خلال 4 سنوات ونصف السنة منذ بداية دراسته، ومعدله التراكمي (1.86 من 5)، ومتبق له 55 ساعة دراسية وقد حصل على العديد من الإنذارات الأكاديمية وأعطِي الفرص وفق اللوائح والأنظمة المقَّرة من التعليم العالي.

وأكدت جامعة شقراء أن الطالب المطيري لم يستفد من الفرص الأكاديمية المتكررة التي منحت له بهدف رفع معدله التراكمي، مبدية أسفها لاستنفاده جميع فرصه التي أعطيت له وفق اللوائح المقررة.

وعرف عن الطالب والمغرد السعودي عبد الرحمن المطيري دعواته لنصرة إسرائيل واستعداده للتبرع بأمواله للجيش الإسرائيلي لمواجهة حركة “حماس”، فضلا عن إساءته لأعراض النساء الفلسطينيات.

كما سبق أن تداول ناشطون مقطع فيديو لـ”المطيري” يتطاول فيه على المغرب وشعبها، محاولا تبرير تصويت بلاده لصالح الملف الأمريكي الثلاثي لاستضافة مونديال 2026.

ومؤخراً، دخل المطيري على خط سلطنة عمان ليتهمها بمساندة الحوثيين وتلقي الدعم من إيران.