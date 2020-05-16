الإعلامية الكويتية مي العيدان تحت النّار بعد سخريتها من شكل والد محمد رمضان في هذه الصورة!

تسببت الإعلامية الكويتية المُثيرة للجدل مي العيدان في عاصفة انتقادات ضدّها على إثر تنمّرها على والد الفنان المصري محمد رمضان .

جاء ذلك بعد أن نشرت مي العيدان صورة قديمة للنجم المصري مع والده، وظهر فيها وهو يقبّل يده، وسخرت في تعليقها من الأبّ ووصفته بـ”المخيف”.

وكتبت مي العيدان في تعليقها على الصورة: “لأول مرة صورة محمد رمضان مع ابوه..واي ابوه يخرع”، لتتعرض إلى هجومٍ حاد من قبل متابعيها دفعها إلى التراجع عن نشرها وحذفها.

الاع ع ع لامية 😷 #كورونا_الإعلام #مي_العيدان نشرت اليوم هالصورة وكتبت هالتعليق،ومن بعد الهجوم عليها حذفتها،ملاحظة ماحدا يخرع غير اخلاقك وتعليقاتك،مابعرف ليه هالمخلوقة تاركينها هيك فلتانة ع مواقع التواصل المطلوب يحجرو عليها الكترونياً والمفروض #محمد_رمضان يرفع عليها دعوى قضائية pic.twitter.com/EGJoFSoOcg — HOT-NEWS🌙 (@news_ger_chekel) May 15, 2020

فيما نشر مغرّد آخر صورة لـ”العيدان” قبل وبعد عمليات التجميل، ووجه لها رسالة ساخراً: “يخرع ها؟”.

ورغم قيام العيدان بحذف الصورة، إلا أن البعض كان قد أخذ “سكرين شوت” لتعليقها، وقاموا بتداوله تحت العديد من التعليقات والتي جاءت أغلبها لتأكد على أن العيدان غالباً ما تقوم بفعل هذه الأمور من أجل إثارة الجدل واستفزاز الأشخاص والحصول على متابعين جدد.

وطالب متابعون محمد رمضان برفع دعوى قضائية عليها لإهانتها والده.

وهذه ليست المرّة الأولى التي تتنمّر فيها مي العيدان على مشاهير.

فقد سخرت من تتويج ملكة جمال الجزائر خديجة بن حمو منها بسبب لون بشرتها السمراء، إذ قالت في حينه: “بذمتكم هذه ملكة جمال الجزائر، يعني أقوى مزة بالجزائر، والله على بالي إثيوبيا مضيعه بالحرم”.