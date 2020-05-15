وزير النفط العُماني يكشف: السلطنة تدرس خفض إنتاج النفط في هذا الوقت وبهذه الكميّة

قال وزير النفط العماني الوزير محمد الرمحي إن سلطنة عمان تدرس خفض إنتاجها النفطي في يونيو حزيران.

وبحسب الوزير فإن الخفض سيكون بكمية إضافية تتراوح بين عشرة آلاف و15 ألف برميل يوميا.وفق “رويترز”

يأتي ذلك بعد أن نفذت السعودية ومنتجون خليجيون آخرون في أوبك تخفيضات إضافية لتقليص تخمة عالمية.

وقال الوزير محمد الرمحي عن خطط عمان إن من المرجح أن يتم تفعيل هذا الخفض اعتبارا من يونيو حزيران، بعد أن انضمت السلطنة في وقت سابق إلى تخفيضات تُنفذ في مايو أيار ويونيو حزيران بجانب أعضاء آخرين في مجموعة أوبك+.