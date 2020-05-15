فيصل بن بندر بن عبدالعزيز
الهدهد

هل أطاح “بن سلمان” بأمير الرياض فيصل بن بندر من منصبه بعد إصابته بفيروس كورونا!؟

كتب وطن
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تداول مغرّدون سعوديون في الساعات الماضية أنباءً عن الإطاحة بأمير منطقة الرياض من منصبه .

وألمح الموظف في مفلح بن الدريبي، تولي نائب الأمير، محمد بن عبدالرحمن، المنصب خلفا له.

ولم يصدر الديوان الملكي السعودي إلى حد اللحظة أي بيان بشأن إعفاء الأمير فيصل من عدمه.

ومما يعزز رواية اعفاء الأمير فيصل، وتعيين نائبه مكانه، نشرُ رئيس هيئة الترفيه في السعودية تركي آل الشيخ صورةً جمعته بالأمير الجديد محمد بن عبدالرحمن.

والأمير فيصل بن بندر هو الابن الأكبر للأمير بندر بن عبد العزيز آل سعود، وهو من أعضاء “هيئة البيعة”.

وتولى الأمير فيصل بن بندر منصب أمير منطقة الرياض منذ أوائل العام 2015، بعد أن قضى أكثر من 20 سنة أميرا لمنطقة القصيم.

ومؤخرا ترددت مزاعم عن إصابة الأمير فيصل بن بندر بفيروس كورونا.

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