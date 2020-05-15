هل أطاح “بن سلمان” بأمير الرياض فيصل بن بندر من منصبه بعد إصابته بفيروس كورونا!؟

تداول مغرّدون سعوديون في الساعات الماضية أنباءً عن الإطاحة بأمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر من منصبه .

وألمح الموظف في إمارة الرياض مفلح بن الدريبي، تولي نائب الأمير، محمد بن عبدالرحمن، المنصب خلفا له.

نسال الله لك التوفيق pic.twitter.com/ZpLsHDUFxG — مفلح بن الدريبي (@Moflaotaby1) May 14, 2020

ولم يصدر الديوان الملكي السعودي إلى حد اللحظة أي بيان بشأن إعفاء الأمير فيصل من عدمه.

ومما يعزز رواية اعفاء الأمير فيصل، وتعيين نائبه مكانه، نشرُ رئيس هيئة الترفيه في السعودية تركي آل الشيخ صورةً جمعته بالأمير الجديد محمد بن عبدالرحمن.

والأمير فيصل بن بندر هو الابن الأكبر للأمير بندر بن عبد العزيز آل سعود، وهو من أعضاء “هيئة البيعة”.

وتولى الأمير فيصل بن بندر منصب أمير منطقة الرياض منذ أوائل العام 2015، بعد أن قضى أكثر من 20 سنة أميرا لمنطقة القصيم.

ومؤخرا ترددت مزاعم عن إصابة الأمير فيصل بن بندر بفيروس كورونا.