هكذا يُعامل نظام السيسي الأستاذة بجامعة القاهرة ليلى سويف حينما تأتي لزيارة نجلها في سجن طرة!

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورةً لوالدة المعتقل في سجون النظام المصري علاء عبدالفتاح الدكتورة ليلى سويف وهي ملقاة على الأرض من التعب أمام سجن طرة انتظاراً لزيارة نجلها المضرب عن الطعام منذ أكثر من 20 يوماً.

وتظهر الصورة، التي رصدتها “وطن”، والدة علاء عبدالفتاح وهي تأخذ قسطاً من الراحة على الأرض بعد أن أعياها التعب، بسبب الظلم الذي تتعرض له من نظام عبد الفتاح السيسي ورفضهم السماح لها بزيارة نجلها.

وتفاعل رواد التواصل الاجتماعي وشخصيات إعلامية شهيرة مع الصورة، التي أظهرت بطش وظلم النظام المصري، معبرين عن رفضهم واستنكارهم لممارسات النظام العنصرية.

وغرد المستشار السابق في وزارة الأوقاف المصرية، محمد الصغير، قائلاً: “هذه د. ليلى سويف الأستاذة بجامعة القاهرة، والدة المعتقل #علاء_عبدالفتاح المضرب عن الطعام في سجن طرة، بعد أن أعياها الانتظار أمام السجن أملا في زيارة ابنها، أو حتى الاطمئنان عليه!”.

هذه د. ليلى سويف الأستاذة بجامعة القاهرة، والدة المعتقل #علاء_عبدالفتاح المضرب عن الطعام في سجن طرة، بعد أن أعياها الانتظار أمام السجن أملا في زيارة ابنها، أو حتى الاطمئنان عليه ! pic.twitter.com/oYpnt5Kgmc — د. محمد الصغير (@drassagheer) May 15, 2020

وعلق الإعلامي في قناة الجزيرة أحمد منصور، على الصورة بالقول: “هذه السيدة الشجاعة الصابرة المثابرة الدكتورة ليلى سويف تسطر ملحمة من الصمود والإدانة والإهانة لحاكم #مصر المستبد #السيسى وجنوده من خلال ذهابها يومي السجن طرة لزيارة ابنها المعتقل السياسي #علاء_عبدالفتاح فيمنعونها فتبقى أمام السجن إلى المساء ثم تعود في الصباح وأحيانا تنام أمام السجن”.

هذه السيدة الشجاعة الصابرة المثابرة الدكتورة ليلى سويف تسطر ملحمة من الصمود والإدانة والإهانةلحاكم #مصر المستبد #السيسى وجنوده من خلال ذهابها يوميالسجن طرة لزيارة ابنها المعتقل السياسي #علاء_عبدالفتاح فيمنعونها فتبقى أمام السجن إلى المساء ثم تعودفى الصباح وأحيانا تنام أمام السجن pic.twitter.com/6lgH60NXPb — A Mansour أحمد منصور (@amansouraja) May 14, 2020

الكاتب الصحفي، وائل قنديل، غرد معلقاً على الصورة: “ظلت تطرق على باب الضمير حتى نامت من الإعياء، عفوًا سيدتي: الضمير خرج ولم يعد ويقال إنه مات”.

وأضاف قنديل: “ليلي سويف دكتوراه فلسفة الرياضيات والأستاذة بكلية العلوم بالقاهرة، أيام من الانتظار أمام سجن طرة ولم تتمكن من إدخال زجاجة محلول معالجة الجفاف لابنها المحبوس والمضرب عن الطعام منذ 22 يومًا”.

ظلت تطرق على باب الضمير حتى نامت من الإعياء

عفوًا سيدتي: الضمير خرج ولم يعد ويقال إنه مات

ليلي سويف دكتوراه فلسفة الرياضيات والأستاذة بكلية العلوم بالقاهرة: أيام من الانتظار أمام سجن طرة ولم تتمكن من إدخال زجاجة محلول معالجة الجفاف لابنها المحبوس والمضرب عن الطعام منذ 22 يومًا. pic.twitter.com/d7A6SpNhur — wael kandil (@waiel65) May 14, 2020

وقال الكاتب سليم عزوز: “دي الدكتورة ليلي سويف الأستاذة بجامعة القاهرة، وزوجة المناضل الراحل أحمد سيف الاسلام حمد، ووالدة علاء عبد الفتاح، بعد أن هدها التعب، أمام سجن طره، فعلاء السجين، أضرب عن الطعام، وفي كل يوم تذهب إلى سجنه بغرض أن تراه، دون جدوى، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، فهي كالحجارة أو أشد قسوة”.

دي الدكتورة ليلي سويف الأستاذة بجامعة القاهرة، وزوجة المناضل الراحل أحمد سيف الاسلام حمد، ووالدة علاء عبد الفتاح، بعد أن هدها التعب، أمام سجن طره، فعلاء السجين، أضرب عن الطعام، وفي كل يوم تذهب إلى سجنه بغرض أن تراه، دون جدوى!

"ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، فهي كالحجارة أو أشد قسوة" pic.twitter.com/uFrTNEHYkc — سليم عزوز (@selimazouz1) May 14, 2020

وقال الحقوقي والسياسي المصري، أسامة رشدي: “الأستاذة الدكتورة #ليلى_سويف والدة #علاء_عبدالفتاح المختطف في السجن بلا تهمة، تفترش الأرض أمام السجن الذي تذهب إليه يوميا لإدخال محاليل طبية ومعقمات لابنها المضرب عن الطعام، هذه العائلة تتحدى بثباتها جبروت العسكر واجرامهم، اللهم فرج عن علاء وكل المظلومين في السجون”.

الأستاذة الدكتورة #ليلى_سويف والدة #علاء_عبدالفتاح المختطف في السجن بلاتهمة

تفترش الارض أمام السجن الذي تذهب إليه يوميا لإدخال محاليل طبية ومعقمات لابنهاالمضرب عن الطعام

هذه العائلة تتحدى بثباتها جبروت العسكر واجرامهم

اللهم فرج عن علاء وكل المظلومين في السجون#السيسي_عار_على_مصر pic.twitter.com/Q5BsBcUjCs — أسامة رشدي (@OsamaRushdi) May 14, 2020

الإعلامية اللبنانية، ليليان داوود علقت على الصورة بالقول: “الدكتورة ليلى سويف والدة علاء عبد الفتاح المعتقل في سجون #السيسي تنام على الارض امام سجن #طرة بانتظار ان يُسمح لها بادخال رسالة ومحلول جفاف ومطهرات لعلاء المضرب عن الطعام منذ ٣٢ يوما”.

الدكتورة ليلى سويف والدة علاء عبد الفتاح المعتقل في سجون #السيسي تنام على الارض امام سجن #طرة بانتظار ان يُسمح لها بادخال رسالة ومحلول جفاف ومطهرات لعلاء المضرب عن الطعام منذ ٣٢ يوما. #علاء_عبد_الفتاح #FreeAlaa #مصر pic.twitter.com/yQoBcHP7ny — liliane daoud ليليان (@liliandaoud) May 14, 2020

ويُضرب علاء عبد الفتاح عن الطعام منذ أكثر من 20 يوماً بسبب ممارسات نظام السيسي في السجون ورفض تقديم العلاج للمعتقلين والإفراج عن عدد منهم بسبب تفشي فيروس كورونا في مصر والسجون المصرية.

واعتقلت د.ليلى سويف في وقت سابق لمطالبتها الإفراج عن نجلها علاء بسبب تفشي الفيروس.

وكانت منظمات حقوقية ودولية، أكدت أن النظام المصري يتكتم على تفشي فيروس كورونا بين المعتقلين في السجون المصرية في ظل حالة اللا آدمية التي يعيشها المعتقلين بسبب ممارسات نظام السيسي، كما يتهم النظام المصري بإخفاء الأعداد الحقيقية لمصابي فيروس كورونا.