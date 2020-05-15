ماذا قال عميد المخابرات القطرية شاهين السليطي عن إشاعة “مقتل” الشيخ حمد بن جاسم!؟

سخر العميد المتقاعد في المخابرات القطرية، شاهين السليطي، من الإشاعات التي أطلقها الذباب الإلكتروني التابع للنظامين السعودي والإماراتي بشأن مقتل الشيخ حمد بن جاسم رئيس الوزراء القطري السابق.

وقال السليطي، في تغريدة رصدتها “وطن” إنه “رغم مغادرة حمد بن جاسم المشهد السياسي وترجله صهوة جواده إلا أنه لا يزال يؤرق أعداء قطر وأعداءه ويفقدهم لذة النوم” .

وأضاف السليطي: “كلمة أو تصريح من ابو جبر تهز عروشهم الهشة وتجعلهم يفبركون قصصاً كرتونية ومنها كذبة #مقتل_حمد_بن_جاسم، سوف يظل ابوجبر هامة شامخة وراسخة ومنهج في السياسة العربية والعالمية”.

رغم مغادرته المشهد السياسي وترجله عن صهوة جواده إلا انه لا يزال يؤرق أعداء قطر وأعداءه ويفقدهم لذة النوم .

كلمة أو تصريح من ابو جبر تهز عروشهم الهشة وتجعلهم يفبركون قصصاً كرتونية ومنها كذبة #مقتل_حمد_بن_جاسم . سوف يظل ابوجبر هامة شامخة وراسخة ومنهج في السياسة العربية والعالمية pic.twitter.com/uNYOUvZWQ1 — شاهين السليطي (@shaheensulaiti) May 14, 2020

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تغريدة السليطي، ساخرين من الإشاعات التي تروجها مجموعات الذباب الإلكتروني التابعة لنظامي محمد بن سلمان ومحمد بن زايد.

أصلا لو الشيخ #حمد_بن_جاسم يطلع ويصرّح تصريح مباشر ويديييين حد معين ،، راح يقلب الشعب على هالشخص .



لو يطلع ويدين #مبس أو غيره . راح يقلب الموازين عليه ، لأن أسلوبه وكلامه ودليله بالحجه والكريزما مالته غير.



جاني خبر أنه أثناء لقاءه ببرنامج الحقيقه كل أبناء المملكه تابعوه بشغف — مايصح إلا الصحيح (@qatar_man11) May 15, 2020

انشهد،، وربي يحفظه( ذيب الخارجيه)🌺 — Ahmed. A.A (@ahmedab97831302) May 14, 2020

حفظ الله قطر العز والمجد والخير وحفظ الله القيادة الحكيمة وحفظ الله أبو جبر هامة وطنية مخلص لقيادة ووطنة اللهم أحفظ قطر من كيد الكائدي وارفعها في كل المحافل الدولية هي قائدة الشعوب العربية الحرة والمظلومة وهي في حفظ الله وصونة — أبو أحمد (@E00Amw4GiFHwcTY) May 14, 2020

بس تغريدته اتجيب لهم الحله هههه الله يحفظه وايطول بعمره بوجاسم — ibrahim almuftah (@AlmuftahIb) May 14, 2020

يذكر أن الذباب الإلكتروني السعودي والإماراتي يحاول منذ عدة أيام الترويج لإشاعة حدوث انقلاب في قطر بقيادة حمد بن جاسم، كما روج الذباب الإلكتروني لإشاعة مقتل الشيخ حمد، الأمر الذي أثار سخرية واسعة منهم، خاصة بعد فشلهم في ترويج تلك الأكاذيب.

وكان الشيخ حمد بن جاسم قد عقّب بأول تغريدة بعد تداول تقارير محاولة الانقلاب بتاريخ 5 مايو الجاري، قائلا: “كما ذكرت سابقاً فإني لن أرد على أي مهاترات، وأريد أن أؤكد أنني مستمر في هذه السياسة. فلست من الذين يجيشون الغير للدفاع عنهم أو للهجوم أو لتلفيق الاكاذيب للغير من أموال شعوبهم. وإذا أراد أحد أن يشتكي علي فلا داعي أن يشتكي لدى الغير، فمرجعيتي معروفة”.

ويذكر أن السفير القطري في العاصمة الروسية، موسكو، فهد بن محمد العطية، كان قد تطرق لتقارير “محاولة انقلاب” في بلاده، في الـ6 من مايو، مؤكدا أنها “أخبار كاذبة”، حيث قال في تصريح نقلته وكالة أنباء تاس الروسية: “الصور هي أخبار كاذبة ولا تمد للحقيقة بأي صلة”، وذلك فور بروز تقارير عن إطلاق نار وصراخ وأن هناك قتال شوارع وطائرات تحلق بسماء قطر.

كما أكد موقع “كودا ستوري” الاميركي المتخصص بالتكنولوجيا، أنّ دولة قطر تعرضت لحملة الكترونية تروج لانقلاب في الوكرة شاركت بها الاف الحسابات على “تويتر” بناء على ٣ فيديوهات مفبركة.

وقال الموقع إن وسائل إعلام رفيعة المستوى بما في ذلك “إندبندنت عربية” وهي فرع سعودي لجريدة “إندبندنت” البريطانية حاولت اضفاء موثوقية على حملة الاخبار المزيفة للترويج عن انقلاب في قطر انطلاقا من الوكرة.

وذكر “كودا ستوري” أنّ خبراء الشؤون الخليجية كشفوا بسرعة أن “الانقلاب المزيف” في قطر باعتباره جزءا من برنامج مستمر يهدف إلى تقويض سلطة الأسرة الحاكمة القطرية.

وأعادت آلاف من حسابات تويتر (ذباب إلكتروني) التغريد على مقاطع فيديو تزعم إطلاق أعيرة نارية في مدينة الوكرة القطرية الساحلية.

وزعمت المقاطع أن هناك خطة للإطاحة بأسرة آل ثاني الحاكمة .

كان مارك أوين جونز، أستاذ مساعد في دراسات الشرق الأوسط والعلوم الإنسانية الرقمية في جامعة حمد بن خليفة في الدوحة أول من اكتشف أن مقاطع الفيديو قد تم التلاعب بها وتم تسجيل مقاطع صوتية لطلقات نارية على اللقطات.

وقال جونز في مقابلة هاتفية: “أعتقد أنه يمكنك ربط حملات التضليل هذه بالأحداث الجارية في المملكة العربية السعودية والتي لا ندركها”.

وأضاف: “المعنى أنها تستهدف الجمهور المحلي في السعودية، لتشتيت انتباههم عن الوضع الاقتصادي هناك وانتشار الفيروس التاجي”.

وأوضح أن “هذه محاولة لإضفاء الشرعية على الحصار وأسبابه وتأثيره على حياة الناس”.