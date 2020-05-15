لم يجرؤوا على الرّد حتّى الآن .. تركيا توجه تهديداً بـ”عواقب وخيمة” للسعودية والإمارات!

استغرب المحامي المعروف وخبير القانون الدولي الدكتور محمود رفعت من الصمت المطبق الذي تلتزمه السعودية و الإمارات على التهديد شديد اللهجة الذي وجهته تركيا عبر رئيسها أردوغان ومستشاره ياسين أقطاي.

وسخر “رفعت” من صمت السعودية والإمارات على التهديد التركي، و”عدم إصدارهم إلا صوت صرصور الحقل”.

وقال إن “حجم الرياض وأبوظبي الحقيقي هنا حيث يقف سلمان ديوثا وأبناء زايد منبطحون”.كما جاء في تغريدةٍ له

من الملفت الصمت المطبق الذي تلتزمه #السعودية و #الإمارات على التهديد شديد اللهجة الذي وجهته #تركيا لهم عبر رئيسها #أردوغان ومستشاره وعدم إصدارهم إلا صوت صرصور الحقل.. حجم #الرياض و #أبوظبي الحقيقي هنا حيث يقف سلمان ديوثا وأبناء زايد منبطحون@MohamedBinZayed@KingSalman https://t.co/SsXXhdUAfd — Mahmoud Refaat (@DrMahmoudRefaat) May 15, 2020

وكان “أقطاي” وجّه تهديدا مُلمحاً فيه إلى السعودية والإمارات؛ بسبب تدخلاتهما في الشأن السياسي التركي، قائلاً: “إن تمادي بعض دول الخليج في عدوانها وتدخلها في الشأن السياسي التركي ستكون له آثار سلبية وعواقب وخيمة على تلك الدول أو الدويلات”.

إن تمادي بعض دول الخليج في عدوانها وتدخلها في الشأن السياسي التركي ستكون له آثار سلبية وعواقب وخيمة على تلك الدول أو الدويلات . — Yasin Aktay 🇹🇷 (@yaktay) May 13, 2020

وفي وقتٍ سابق، ردّ “أقطاي “على بيان لوزارة الخارجية الإماراتية رفضت فيه الإمارات ما اعتبرته “الدور العسكري لتركيا في ليبيا”.

وقال “أقطاي” في تغريدة:” “الزم حدودك يا ولد.. عندما تتحدث تركيا فعلى الجميع الإنصات”.

الزم حدودك يا ولد.

عندما تتحدث تركيا… فعلى الجميع الإنصات.

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تركيا تدعو الإمارات إلى التخلي عن

معاداة أنقرة https://t.co/SyCwcAVxbv — Yasin Aktay 🇹🇷 (@yaktay) April 30, 2020

وأضاف مستشار حزب العدالة والتنمية، الذي يرأسه الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان”، في تغريدة ثانية، إن “زمن الرويبضات يوشك أن ينتهي.. المستقبل للكبار فقط”.

زمن الرويبضات يوشك أن ينتهي …

المستقبل للكبار فقط — Yasin Aktay 🇹🇷 (@yaktay) April 30, 2020

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية حامي أقصوي قال إن “بيان وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، هو محاولة لإخفاء سياسة منافقة لدولة تقدم كافة أشكال الدعم للانقلابين”.



وشدد على أن تركيا تظهر دائمًا الاحترام للوحدة السياسية للدول العربية ووحدة أراضيها.

وأفاد أن تركيا من هذا المنطلق وقفت إلى جانب الشرعية في ليبيا ودعمت جهود الحل السياسي، مؤكدًا أن أنقرة ستواصل موقفها المبدئي هذا.

وبيّن أقصوي أن “الاتهامات البشعة بحق تركيا والتي لا أساس لها، هي بالأصل نتاج محاولات هذا البلد (الإمارات) للتغطية على أنشطته الهدامة”.

ولفت إلى أن الإمارات قدمت لسنوات، أسلحة ومستلزمات عسكرية وجنود مأجورين (مرتزقة) للانقلابين في ليبيا.

وأوضح أن المجتمع الدولي على دراية بحركات زعزعة الاستقرار والأمن والسلم الدوليين التي تنفذها الإمارات في المنطقة بأسرها، ومنها اليمن وسوريا والقرن الإفريقي وليس ليبيا فقط.

وأردف: “وفي هذا الإطار، فإن دعم الإمارات للتنظيمات الإرهابية على رأسها (حركة) الشباب، والأنشطة الانفصالية في اليمن ليست سرًا، وندعو إدارة الإمارات إلى التخلي عن اتخاذ موقع عدائي ضد بلدنا، والتزام حدودها”.

واستطرد: “ونؤكد مجددًا أن تحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة يكون عبر دعم الاتفاق السياسي الليبي وحكومة الوفاق الوطني الشرعية وليس عصابات غير مشروعة تستهدف الشعب المدني دون أي تمييز”.