أطباء في مصر يصلون على جثة مواطن مات بفيروس كورونا
أطباء في مصر يصلون على جثة مواطن مات بفيروس كورونا
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فيديو صادم لمصري قتله “كورونا” ورفض أهله استلام جثته وتغسيله والصلاة عليه!

كتب وطن
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أثار مقطع فيديو من مصر، صدمة وحُزن رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لمصري توفي بفيروس كورونا، ورفض أهله استلام جثمانه وتغسيله.

واضطر 3 أطباء لأداء صلاة الجنازة على المتوفي في بمحافظة في مصر.

وحسب الفيديو، الذي رصدته “وطن”، فقد رفض أهل المتوفي تغسيله، كما رفض المغسل أيضاً القيام بهذه المهمة، وذلك خوفاً من الإصابة بفيروس كورونا، الأمر الذي دفع الأطباء للقيام بذلك.

وحسب الفيديو، فقد أدى الأطباء صلاة الجنازة على المتوفي، الأمر الذي شهدته مصر عدة مرات نتيجة لمخاوف المصريين من انتقال المرض إليهم.

فيديو.. عائلة متوفى بكورونا ترفض استلام جثمانه وتغسيله

أهله رفضوا استلام جثمانه وتغسيله.. أطباء يغسلون ويؤدون صلاة الجنازة على متوفى بـ #كورونا في #مصرالتفاصيل: https://ara.tv/mk5w8#العربية

Gepostet von ‎قناة العربية Al Arabiya‎ am Freitag, 15. Mai 2020

وليست هذه الحادثة الأولى من نوعها في مصر منذ انتشار في البلاد.

وحتى اليوم الجمعة سجلت مصر 11228 إضابة بفيروس كوروونا من ضمنهم 2799 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 592 حالة وفاة.

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