طبّال “السيسي” تامر أمين “نسونجي” يعشق السهر والسُّكْر وهذا ما حدث بينه وبين راقصة

اعترف الإعلامي المقرّب من النظام المصري تامر أمين أنه رجل “بصباص” ويعشق معاكسة السيدات الجميلات، مؤكدًا أن كل الوسط الإعلامي يعلم جيداً ذلك.

وعن سهره في الكباريهات، قال تامر أمين في برنامج “شيخ الحارة”: “أنا أعشق السهر والشرب أحياناً”.

وتابع: “ذات مرة أثناء قضائي سهرة ما في مكان مع راقصة، فوجئت بسيدة بجانبي تهمس لي قائلة: “أنت بتسهر أهو.. أُمال ليه عامل فيها شيخ”، فكان ردي: “أنا لم أدعي بأني شيخ إطلاقاً”.

وقال إنّه “لا توجد راقصة محترمة في مصر”.

وهاجم تامر أمين بعض نجوم الفن قائلاً: “أفضل اعتزال الإعلام عن تقديمي لبرنامج مع سعد الصغير أو فيفي عبده أو برنامج في قناة يملكها إخواني”.

وقال: “فيفي عبده كانت زميلة لي ولكنها قامت برفع 4 قضايا ضدي، ولكني أزعم أني أفقه في حدود القانون، لذلك حصلت على حكم بالبراءة”.

وعن خلافه مع عادل إمام بعد انتقاده لفيلم عمارة يعقوبيان، قال: “الزعيم لامني فقط فكل منا يعشق الآخر ونقضي الصيف سوياً بالساحل”.