“شاهد” كيف شنق شابان نفسيهما في الكويت ونجا الثالث في اللحظة الأخيرة!!

انتحر وافدان فيما أصيب ثالث لدى محاولته شنق نفسه، وذلك في 3 حوادث منفصلة شهدتها الكويت في نفس اليوم .

وفي التفاصيل التي أوردتها صحيفة “الأنباء” الكويتية، فقد أنهى وافد هندي من مواليد 1991 حياته شنقا داخل مقر شركة يعمل بها في منطقة ميناء عبدالله.

وتبين ان الوافد قام بربط حبل بأعلى غرفة وأنهى حياته وسجلت قضية انتحار.

هكذا أنهى أحد الوافدين الآسيويين حياته شنقا

وفي الحادثة الثانية، أقدم وافد آسيوي على الانتحار شنقا داخل مزرعة في منطقة العبدلي.

أما الحادثة الثالثة فشهدتها منطقة عبدالله المبارك، حيث أنقذ زملاء وافد مصري الأخير من موت محقق حيث حاول شنق نفسه.

وبالتحقيق في الواقعة، أفاد زملاء الوافد أنهم سمعوا صوت استغاثة يصدر من غرفة زميلهم فسارعوا وأزاحوا الحبل الذي وضعه على رقبته بقصد انهاء حياته وسجلت قضية شروع في الانتحار.

تأتي هذه الحوادث في ظل استمرار الحظر الشامل الذي أعلنته الكويت ويستمر حتى نهاية مايو/أيار، ضمن إجراءاتها للحد من انتشار فيروس كورونا.

وحتى الخميس، سجلت وزارة الصحة في الكويت إصابة 947 حالة جديدة بفيروس كورونا، وتسجيل 188 حالة شفاء، و 6 حالات وفاة جديدة ليصبح إجمالي عدد الحالات 11975 حالة