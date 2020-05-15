“شاهد” الفنان العُماني إبراهيم الزدجالي يُنهي معاناة 20 يوماً مع “المرض اللعين”

زف الفنان العُماني إبراهيم الزدجالي بشرى سارة لجمهوره ومحبيه في سلطنة عمان والوطن العربي، معلناً تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
جاء ذلك، وفق مقطع فيديو نشره الفنان العماني على صفحته الرسمية بتويتر رصدته “وطن”، مؤكداً أنه تعافى بشكل تام من الفيروس المستجد ويستعد للخروج من المستشفى.
وقال الزدجالي: “بفضل من الله ولطفه مَنّ علي سبحانه وتعالى الشفاء والعافية من مرض كورونا ، فغادرت اليوم المستشفى بعد معاناة ٢٠ يوم مع المرض وأنا بصحة وعافية ولله الحمد والمنه”.
وشكر الزدجالي، عدداً من الأطباء الذين عملوا على رعايته الطبية خلال الأيام الماضية، حيث ظهروا معه في الفيديو، وقدم لهم الشكر بطريقة خاصة ومختلفة.
بدورهم تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي ومتابعي الفنان العُماني مع الفيديو، معبرين عن فرحهم بشفائهم من الفيروس، داعين له بدوام الصحة والعافية.
وحسب آخر إحصائية، أعلنت وزارة الصحة بسلطنة عُمان اليوم عن ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا المستجد ( كوفيد – 19 ) بالسلطنة إلى 20 حالة بعد وفاة وفاة مقيم مصاب بالمرض ويبلغ من العمر 43 عاماً.
كما أعلنت وزارة الصحة العُمانية، الجمعة، عن تسجيل (284) إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد١٩)، منها (80) حالة لعمانيين، و(204) حالة لغير عمانيين وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة (4625) حالة.