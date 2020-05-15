“شاهد” الفنان العُماني إبراهيم الزدجالي يُنهي معاناة 20 يوماً مع “المرض اللعين”

زف الفنان العُماني إبراهيم الزدجالي بشرى سارة لجمهوره ومحبيه في سلطنة عمان والوطن العربي، معلناً تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك، وفق مقطع فيديو نشره الفنان العماني على صفحته الرسمية بتويتر رصدته “وطن”، مؤكداً أنه تعافى بشكل تام من الفيروس المستجد ويستعد للخروج من المستشفى.

وقال الزدجالي: “بفضل من الله ولطفه مَنّ علي سبحانه وتعالى الشفاء والعافية من مرض كورونا ، فغادرت اليوم المستشفى بعد معاناة ٢٠ يوم مع المرض وأنا بصحة وعافية ولله الحمد والمنه”.

وشكر الزدجالي، عدداً من الأطباء الذين عملوا على رعايته الطبية خلال الأيام الماضية، حيث ظهروا معه في الفيديو، وقدم لهم الشكر بطريقة خاصة ومختلفة.

بفضل من الله ولطفه مَنّ علي سبحانه وتعالى الشفاء والعافية من مرض كورونا ، فغادرت اليوم المستشفى بعد معاناة ٢٠ يوم مع المرض وأنا بصحة وعافية ولله الحمد والمنه pic.twitter.com/TZIA4S1FnA — إبراهيم الزدجالي (@IbrahimZedjali) May 15, 2020

بدورهم تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي ومتابعي الفنان العُماني مع الفيديو، معبرين عن فرحهم بشفائهم من الفيروس، داعين له بدوام الصحة والعافية.

الحمدلله على سلامتك استاذ ابراهيم ، أجر وعافية ..

من بعد الشفاء تقدر حتى تفيد وتشجع الآخرين بالتبرع بالبلازما المناعية ..

الله يوفقك ان شاء الله pic.twitter.com/IHnhTcFjMk — فاطمة الحوسني🇴🇲 (@fatma_alhosni7) May 15, 2020

اجر وعافيه اخي ابراهيم والله يحفظك من كل شر وسوء ويطول بعمرك — احمدعبدالرزاق (@nahfan) May 15, 2020

الحمد لله ع السلامه — اماراتية وافتخر (@fa3088862) May 15, 2020

شكرا مستشفى برجيل ،، شكرا عمران الخوري ،، كلمني عنك وجدا فخور فيك ❤️❤️❤️❤️🇦🇪🇦🇪🇦🇪🇦🇪🇦🇪 — ahmed ali (@ahmedal34281489) May 15, 2020

أجر وعافية إن شاءالله ابو سعود .. خطاك السؤ ..ربنا يكتب لك امام الصحة والعافية دائماً — خميس البلوشي (@khamis7777) May 15, 2020

الحمدلله على السلامة أبو سعود

عافاك الله من كل شر وادام عليكم الصحة والعافيه — sf_omtv.سيف الرحبي (@sf_omtv) May 15, 2020

الحمد لله على السلامة خطاك السوء بوسعود ماتشوف شر قرة عيون أهلك برجعتك 🌹 — ﮼فوفوالنعيمي (@fofof1529) May 15, 2020

وحسب آخر إحصائية، أعلنت وزارة الصحة بسلطنة عُمان اليوم عن ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا المستجد ( كوفيد – 19 ) بالسلطنة إلى 20 حالة بعد وفاة وفاة مقيم مصاب بالمرض ويبلغ من العمر 43 عاماً.

تعلن #وزارة_الصحة عن وفاة مقيم مصاب بمرض كورونا #كوفيد١٩ ويبلغ من العمر ثلاثة وأربعين عاماً ليبلغ عدد الوفيات من هذا المرض #بالسلطنة عشرين وفاة. وتتقدم وزارة الصحة إلى ذوي الفقيد بخالص العزاء والمواساة سائلة الله سبحانه أن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان#عُمان pic.twitter.com/GFPB0iT6O4 — وزارة الصحة – عُمان (@OmaniMOH) May 15, 2020

كما أعلنت وزارة الصحة العُمانية، الجمعة، عن تسجيل (284) إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد١٩)، منها (80) حالة لعمانيين، و(204) حالة لغير عمانيين وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة (4625) حالة.