رسالة في وقتٍ حسّاس من سلطان عمان إلى أمير الكويت .. هذا ما جاء فيها

نقل الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في سلطنة عمان يوسف بن علوي، رسالة من السلطان هيثم بن طارق إلى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد .

جاء ذلك لدى استقباله في قصر السيف مساء الخميس، من رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد الصباح، بحضور الدكتور أحمد الناصر وزير الخارجية.

سمو الشيخ صباح خالد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي يستقبل معالي #يوسف_بن_علوي_بن_عبدالله ويتسلم سموه رسالة من جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- إلى أخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة. pic.twitter.com/wX3UY0bqms — وزارة الخارجية (@MofaOman) May 15, 2020



وجرى خلال اللقاء استعراض “العلاقات الثنائية الطيبة بين البلدين الشقيقين”، إضافة إلى بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وكشفت المصادر أن المباحثات تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين والجهود المبذولة في مواجهة جائحة كورونا.

وعن محتوى الرسالة لفتت المصادر –وفق صحيفة “القبس” الكويتية- إلى أن البيت الخليجي اعتاد التواصل وبحث العديد من الجوانب من بينها بحث الجهود أمام التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجه المنطقة.

وعن الجهود في المصالحة الخليجية شددت المصادر على أن الجهود والحرص على وحدة الصف الخليجي لاسيما الجهود الكويتية في المصالحة لم ولن تتوقف لحين تجاوز هذا الخلاف.



وتقود الكويت وساطة لإنهاء الأزمة الخليجية التي اندلعت منذ يونيو 2017، عندما فرضت السعودية والإمارات والبحرين، حصاراً “برياً وبحرياً وجوياً” على قطر، بزعم دعمها للإرهاب وعلاقاتها مع إيران، وهو ما نفته الدوحة تماماً واعتبرته محاولة للنيل من سيادتها.

وتؤكد قطر أن من الضروري حل الأزمة الخليجية بالحوار من دون أي شروط مسبقة، وهو ما تحاول الكويت التوسط لإتمامه.

يشار إلى أن أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، سبق أن تلقى، الأحد (10 مايو)، رسالة من نظيره الكويتي “تتصل بالعلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين وآفاق تعزيزها وتطويرها، إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك”.