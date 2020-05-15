حذّر من انهيار السلطة .. الملك الأردني يهدد إسرائيل بـ”صِدام كبير” إذا نفّذت هذا القرار

هدد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني من أنّ تنفيذ إسرائيل قرارها بضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، سيؤدي إلى صِدام كبير مع الأردن.

وقال الملك في مقابلة مع مجلة “دير شبيغل” الألمانية إنّ حلّ الدولتين هو السبيل الوحيد الذي سيُمكّننا من المضي قُدماً.

وأضاف أنه إذا “انهارت السلطة الوطنية الفلسطينية سنشهد مزيداً من الفوضى والتطرف في المنطقة”.

ورداً على سؤال حول ما إذا ستعلّق المملكة الأردنية الهاشمية العمل بمعاهدة السلام مع إسرائيل في حال الضم، قال العاهل الأردني: “لا أريد أن أطلق التهديدات أو أن أهيئ جواً للخلاف والمشاحنات ولكننا ندرس جميع الخيارات إذا جرى الضم”.

وذكر الملك الأردني: “نتفق مع بلدان كثيرة في أوروبا والمجتمع الدولي على أن قانون القوة لا يجب أن يطبّق في الشرق الأوسط.”

وقال إنّ حلّ الدولة الواحدة ما زال مرفوضاً بشدة في اجتماعات جامعة الدول العربية.

وكان رئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد اتفق مع شريكه في الائتلاف الحكومي الجديد، بيني غانتس، زعيم حزب “أزرق أبيض”، على أن تبدأ عملية ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية، في يوليو/تموز المقبل.

تشير تقديرات فلسطينية أن الضم سيصل إلى أكثر من 30 بالمئة من مساحة الضفة الغربية، فيما وحذر الفلسطينيون مرارا من أن الضم سينسف فكرة حل الدولتين من أساسها.