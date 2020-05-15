بسبب هذا الفيديو “الكارثي” لوافدين .. كويتيون: “#سامحينا_يا_حياة_الفهد”!
أطلق نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وسماً للاعتذار عن الهجوم الذي تعرضت له الممثلة الكويتية حياة الفهد، بعد مطالبتها بترحيل الوافدين إلى بلدانهم مع بداية تفشي فيروس كورونا في الكويت.
وجاء الهشتاق الذي حمل اسم “#سامحينا_يا_حياة_الفهد”، إثر انتشار مقطع فيديو يظهر تجمعات للوافدين في أسواق وعدم اتباعهم لإجراءات السلامة الخاصة بفيروس كورونا، علاوة على المشادات التي وقعت مع قوى الأمن بسبب محاولاتها فرض النظام.
وحسب الفيديو، الذي رصدته “وطن”، فإنه يظهر تجمهر العمالة في البطحاء متجاهلين الاجراءات الأمنية ضد وباء كورونا.
وعبر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عن انتقادهم الشديد لما أقدم عليه عدد من الوافدين في البطحاء، مطالبين بتدخل الجهات المختصة بما يمنع تفشي فيروس كورونا في الكويت ويقضي عليه.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، على الهشتاق الذي تصدر تويتر، مقاطع فيديو وصور رصدتها “وطن”، لعدم التزام الوافدين بالإجراءات الصحية.
وفي وقت سابق، طالبت الفنانة والكاتبة الكويتية، حياة الفهد، السلطات الكويتية، بعدم علاج الوافدين في مستشفيات بلادها، مشددةً على أن الكويت غير ملزمة بلاعجهم من فيروس كورونا.
وحسب مقطع فيديو، رصدته “وطن”، قالت الفهد: “بلدانهم ما تبيهم واحنا نبتلش فيهم؟، اطلعهم واقطهم برا والله لو اقطهم بالبر”.
وأضافت الفهد: “احنا ملينا ما في مستشفيات، أنا مش ضد الإنسانية لكن احنا وصلنا لمرحلة ملينا خلاص، الكويت ما تتحمل يا جماعة”.
وأثارت تصريحات الفنانة الكويتية، جدلاً واسعاً بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.