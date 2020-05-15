بسبب هذا الفيديو “الكارثي” لوافدين .. كويتيون: “#سامحينا_يا_حياة_الفهد”!

أطلق نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وسماً للاعتذار عن الهجوم الذي تعرضت له الممثلة الكويتية حياة الفهد، بعد مطالبتها بترحيل الوافدين إلى بلدانهم مع بداية تفشي فيروس كورونا في الكويت.

وجاء الهشتاق الذي حمل اسم “#سامحينا_يا_حياة_الفهد”، إثر انتشار مقطع فيديو يظهر تجمعات للوافدين في أسواق وعدم اتباعهم لإجراءات السلامة الخاصة بفيروس كورونا، علاوة على المشادات التي وقعت مع قوى الأمن بسبب محاولاتها فرض النظام.

وحسب الفيديو، الذي رصدته “وطن”، فإنه يظهر تجمهر العمالة في البطحاء متجاهلين الاجراءات الأمنية ضد وباء كورونا.

#سامحينا_يا_حياه_الفهد

يصعد ترند بعد تداول مقطع يصور تجمهر العمالة في البطحاء متجاهلين الاجراءات الامنية ضد وباء كورونا



اسم الهاشتاق اطلقه مُغردون تذكيراً بتحذير حياة الفهد بأن تكدس العمالة قد يسبب ازمة وإستنزاف لميزانية دول الخليج المخصصه للوقاية والعلاج

by: @saalhulk pic.twitter.com/qOgBOdDDY5 — هيئة المشاهير (@almobark_) May 13, 2020

وعبر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عن انتقادهم الشديد لما أقدم عليه عدد من الوافدين في البطحاء، مطالبين بتدخل الجهات المختصة بما يمنع تفشي فيروس كورونا في الكويت ويقضي عليه.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، على الهشتاق الذي تصدر تويتر، مقاطع فيديو وصور رصدتها “وطن”، لعدم التزام الوافدين بالإجراءات الصحية.

ما شاء الله مازال المصاروة والهنود في الصدارة#سامحينا_يا_حياه_الفهد pic.twitter.com/G84QTvISJj — مـشـ ع ـل 🇰🇼 (@meshalzaid_) May 15, 2020

هذا عامل مطعم بيت الشواية على طريق عثمان بن عفان طلبت منه قبل اصور يلبس القلفز قبل ما ينزّل الاكل رفض وقالي صور . مو من أسلوبي اصور لكن أسلوبه خلاني اصور وقبل هذا كله أمن الوطن الصحي اهم منه ومن كل وافد مايلتزم @Amana940 @Amanatalriyadh @SaudiMOH937 #سامحينا_يا_حياه_الفهد pic.twitter.com/vMcx1mOTRm — A.B. (@AB54101831) May 15, 2020

وزير الخارجية المصري غير مرحب فيه بالكويت بالوقت الحالي ورعايكم خوذوهم لابارك الله فيكم #سامحينا_يا_حياه_الفهد pic.twitter.com/QYHaJHckaC — عبدالله حماد العنزي (ابوعمر) (@aboomerq8) May 15, 2020

#سامحينا_يا_حياه_الفهد

انا كنت معها ومقتنعه بكلامها العماله هم اكثر اصابات وحنا منحبسين ببيوتنا وهم تجمعات ولا يتقيدون بالاجراءات — 🇸🇦MBS🇸🇦 Khlood Alruqi🇸🇦 (@KhloodAlruqi) May 15, 2020

احنا ما نقول قطوهم بالصحرا احنا نقول قطوهم برا المجره #سامحينا_يا_حياه_الفهد pic.twitter.com/Mp0iXL1aCC — دار السلام 🇰🇼🕊 (@snabil_q8) May 14, 2020

#سامحينا_يا_حياه_الفهد

شكل حياه الفهد وهي تقرا الهاشتاق: pic.twitter.com/MpjAoy68Qf — الديام معلق😡| ناسات قاعدين بالبيت (@kuwaitixu) May 14, 2020

وفي وقت سابق، طالبت الفنانة والكاتبة الكويتية، حياة الفهد، السلطات الكويتية، بعدم علاج الوافدين في مستشفيات بلادها، مشددةً على أن الكويت غير ملزمة بلاعجهم من فيروس كورونا.

وحسب مقطع فيديو، رصدته “وطن”، قالت الفهد: “بلدانهم ما تبيهم واحنا نبتلش فيهم؟، اطلعهم واقطهم برا والله لو اقطهم بالبر”.

وأضافت الفهد: “احنا ملينا ما في مستشفيات، أنا مش ضد الإنسانية لكن احنا وصلنا لمرحلة ملينا خلاص، الكويت ما تتحمل يا جماعة”.

وأثارت تصريحات الفنانة الكويتية، جدلاً واسعاً بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.