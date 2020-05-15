الفنانة الكويتية مريم الصالح تسير على خطى حياة الفهد وتفتح النار على الوافدين

سارت الفناة الكويتية مريم الصالح على خطى زميلتها حياة الفهد في الهجوم على الوافدين للكويت، مطالبةً دولهم بالعمل على إجلائهم من الكويت لحين انتهاء جائحة كورونا.

وقالت الصالح، وفق مقطع فيديو رصدته “وطن”: “الله يسامحهم بللي يسوو فينا الآلاف من الوافدين والكويت تدفع الثمن، نتمنى من رب العالمين كل بلد تاخد شعبها”.

وأضافت الصالح: “الكويت صغيرة وشعبها قليل والوافدين 3 مليون ونصف ما نقدر على هذا العدد الناس بالممرات حرام للي عم بصير احنا ما نطردهم احوانا وما قصروا يعطونا فرصة نشم نفسنا بعد ما يرفع الله البلاء عنا ثم نعود لاستقدامهم”.

على خطى حياة الفهد .. مريم الصالح للوافدين : ليش الحقد والشغب وتكسير ممتلكات الدولة .. نتمنى كل بلد تأخذ شعبها عنا



by: @q1q555 pic.twitter.com/dyRVGDbjlo — هيئة المشاهير (@almobark_) May 15, 2020

وتابعت: “لكن بعضهم خرب وقام بأعمال شغب ليش هالحقد سوينا نحن نعاملكم معاملة جيدة وعمرنا ما فرقنا بينا وبينكم، ليش هالأذية”.

وتباينت ردود أفعال رواد مواقع التواصل الاجتماعي على تصريحات الممثلة الكويتية، ما بين مؤيد ومعارض لتصريحاتها.

معاها حق مواطنه تدافع عن بلدها وشعبها ومن ابسط حقوقها وكل اجنبي لابد ان يحترم قانون ونظام الدولة الي يعمل فيها والا يرجع بلده افضل له — واقعي متقاعد (@3C9hXOE3819VBWx) May 15, 2020

لا تلومونهم والله اللي يصير هناك يخوف أعتصامات وتكسير وشغب ولا مبالاة الواحد منهم مايهتم عشان ياكل ويشرب ويسكن ببلاش في المستشفيات — ناصر السهلي (@nsnr__5) May 15, 2020

ما قالت الا الصدق اتركو عنك المثالية المصطنعه و الانبطاح للأجانب و وضع الأجانب اللي عندنا بالسعوديه نفس اللي عندهم و ممكن اللي عندنا اسوء و اخبث — IMMORTALITY ♋ (@immortality__99) May 15, 2020

دفعوهم فيز علشان يشتغلو وفي الآخر قالك مخالفين اقامه يرجعو فلوس الفيز اللغلابه اللي سرقوهم وهما يرجعو بلدهم — شارلوك هولمز الغلابه (@Mojakx) May 15, 2020

ياما دكاتره أجانب كانوا ععندنا وساعدونا وعالجونا من جميع الدول من مصر وسوري والسودان بيوم وليله ننسى معروفهم؟ معلليش حناا مسلمينن لازم نساعد مهما كانت جنسياتنا يبقى خالقنا واحد وكلنا بشر تكفون لاتخخلون قلوبكم من حجر — جُـود؛العنزي (@_63iii) May 15, 2020

يجب عدم سؤال الفنانين عن القضايا السياسية لانه بكل اسف غير مثقفين وغير واعين لما يقولون وحجم انتشار كلامهم — نواف البدر (@NawafAlbader) May 15, 2020

الجدير ذكره، أن حياة الفهد هاجمت الوافدين وتحديداً المصريين وطالبت بترحليهم إلى بلدانهم في ظل جائحة كورونا، مؤكدةً أن الكويت ليست مسؤولة عنهم ولن تتمكن من رعايتهم صحياً ودعت لعدم تقديم الخدمات الصحية لهم.

وأثار عدد من الوافدين أعمال شغب في أماكن الحجر الصحي، ووقعت مناوشات مع رجال الأمن الكويتي بسبب رفضهم الترحيل، الأمر الذي أثار ضجة كبيرة.