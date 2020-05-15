الفنانة الكويتية مريم الصالح تسير على خطى حياة الفهد وتفتح النار على الوافدين
سارت الفناة الكويتية مريم الصالح على خطى زميلتها حياة الفهد في الهجوم على الوافدين للكويت، مطالبةً دولهم بالعمل على إجلائهم من الكويت لحين انتهاء جائحة كورونا.
وقالت الصالح، وفق مقطع فيديو رصدته “وطن”: “الله يسامحهم بللي يسوو فينا الآلاف من الوافدين والكويت تدفع الثمن، نتمنى من رب العالمين كل بلد تاخد شعبها”.
وأضافت الصالح: “الكويت صغيرة وشعبها قليل والوافدين 3 مليون ونصف ما نقدر على هذا العدد الناس بالممرات حرام للي عم بصير احنا ما نطردهم احوانا وما قصروا يعطونا فرصة نشم نفسنا بعد ما يرفع الله البلاء عنا ثم نعود لاستقدامهم”.
وتابعت: “لكن بعضهم خرب وقام بأعمال شغب ليش هالحقد سوينا نحن نعاملكم معاملة جيدة وعمرنا ما فرقنا بينا وبينكم، ليش هالأذية”.
وتباينت ردود أفعال رواد مواقع التواصل الاجتماعي على تصريحات الممثلة الكويتية، ما بين مؤيد ومعارض لتصريحاتها.
الجدير ذكره، أن حياة الفهد هاجمت الوافدين وتحديداً المصريين وطالبت بترحليهم إلى بلدانهم في ظل جائحة كورونا، مؤكدةً أن الكويت ليست مسؤولة عنهم ولن تتمكن من رعايتهم صحياً ودعت لعدم تقديم الخدمات الصحية لهم.
وأثار عدد من الوافدين أعمال شغب في أماكن الحجر الصحي، ووقعت مناوشات مع رجال الأمن الكويتي بسبب رفضهم الترحيل، الأمر الذي أثار ضجة كبيرة.