هذا ما نخشاه في أسوأ سيناريو.. هكذا تسبب سائق أردني بـ”كارثة” وأفسد كل ترتيبات الحكومة

أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام الأردني “أمجد العضايلة” بأن حالة السائق الخناصري أفسدت كافة ترتيبات الحكومة الكويتية المتعلقة بوباء كورونا المستجد “كوفيد19″، والذي تعيش البلاد حرباً من أجل محاصرة انتشاره قدر الإمكان باتخاذ مجموعة من الإجراءات الوقائية المتمثلة بحظر التجول والتزام الحجر المنزلي ووقف الحياة العملية والأكاديمية بشكل كامل.

وأوضح “العضايلة” خلال مقابلة صحفية له بأن الوضع في الأردن كان يتجه نحو الأفضل ولكنه يتأثر بالبلدان المحيطة به، وأن حادثة السائق “الخناصري” أفسدت كافة ترتيبات الحكومة الأردنية بهذا الخصوص وأعادتها لمربعات سابقة.

وفي نفس السياق أعلن وزير الصحة الأردني عن وصول عدد الإصابات من مخالطين السائق الخناصري إلى 70 حالة إصابة حتى الآن، وذلك بحسب آخر إيجاز صحفي لوزير الصحة الأردني “سعد جابر” مساء اليوم الخميس.

وأوضح الجابر بأن هناك انفراجاً في الوضع الصحي ولكن هذا لا يعني بأن الخطر قد زال تماماً من البلاد.

وأوضح الجابر خلال الإيجاز الصحفي اليومي الخاص به، بأن إجمالي عدد الفحوصات التي تم إجراؤها حتى الآن في كامل محافظات المملكة بلغت أكثر من 133 ألف فحص.

وكان “أبو محمد” سائق الشاحنة، المصاب بفيروس كورونا بمنطقة الخناصري، في المفرق، قد روى قبل أيام تفاصيل ما حدث معه، وقال خلال استضافته عبر فضائية “المملكة”، إنه شعر بأعراض دوار وسعال وحرارة، بعد أيام من وصوله من السعودية، في تاريخ 22 من نيسان الماضي.

https://www.facebook.com/watch/?v=241058983666024

وأضاف أنه راجع مستشفيات المفرق والرمثا وإيدون، على التوالي، دون اكتشاف إصابته بفيروس كورونا، وبعد ذلك، زار أبو محمد، مستشفى المفرق، للمرة الثانية، حيث أدخلوه، بعد تشخيص وجود التهاب في رئتيه.

وبيّن أن طبيبة ‘‘ابنة عمه‘‘ ، تعمل في مستشفى المفرق الحكومي، زارته، وطلبت منه إجراء فحص كورونا، قبل أن تظهر النتيجة إيجابية.

وكان سائق الشاحنة، أجرى فحصا على حدود العمري، ظهرت نتيجته سلبية.

وسجلت وزارة الصحة الأردنية منذ بداية أزمة فيروس كورونا المستجد “كوفيد19” 582 حالة إصابة مؤكدة.

فيما بلغ عدد الوفيات جرّاء الإصابة بالفيروس 9 حالات وفاة، وتماثل للشفاء من إجمالي أعداد الإصابات 392 حالة إصابة.