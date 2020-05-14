“هرم مصر الرابع” حنين حسام في ورطة جديدة.. “3” شياطين جدد وقعوا في قبضة الأمن وهذا ما قررته النيابة

قرر قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة، تجديد حبس ثلاثة متهمين جُدد لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيق، على خلفية اتهامهم بالاشتراك مع الطالبة المصرية حنين حسام، المُلقبة بـ”هرم مصر الرابع”.

وذكرت صحيفة “البوابة نيوز” المحلية، أن النيابة وجهت للمتهمين تهمة الاتجار بالبشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهم المتهم الأول محمد عبد الحميد والمتهم الثاني محمد علاء والمتهم الثالث أحمد صلاح.

وذكرت الصحيفة أن القاضي قرر أيضاً إخلاء سبيل 3 متهمين صينيين بكفالة 20 ألف جنيه على خلفية اتهامهم بالاشتراك مع حنين حسام.

أما حنين، فتُواجه تهماً تتعلق بتدشين وإدارة واستخدام مواقع وحسابات خاصة عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي، بهدف الاتجار بالبشر بتعاملها مع فتيات استخدمتهن في أعمال منافية لمبادئ وقيم المجتمع المصري للحصول من ورائهن على منافع مادية، استغلالاً لحاجتهن إلى المال.

واعترفت حنين بصحة تعاقدها منذ عامين مع شركة صينية تمتلك تطبيق التواصل الاجتماعي، ينشر المشاركين فيه مقاطع مصورة قصيرة فيما بينهم، بينما نفت الاتهامات الأخرى.

وكانت قد انتشرت مقاطع فيديو للفتاة حنين وهي تدعو فيه الفتيات إلى الاشتراك معها في التطبيق وفتح كاميرات هواتفهن الخلوية من داخل غرف نومهن، مقابل مبالغ مالية سيحصلون عليها أسبوعيا.

فيديو

حثت الفتيات على الانفراد بأنفسهن والظهور في بث مباشر مقابل مبلغ مالي يصل إلى 3000 دولار.. #مصر: القبض على الطالبة #حنين_حسام لبث فيديو للتحريض فيه على الفسق والفجور عبر #تيك_توك pic.twitter.com/i7V6zpr54C — فيديوهات وروابط الأحداث (@videohat_1) April 21, 2020

ونفى والدها حسام عبدالهادي هذه التهم عن ابنته مُعتبراً ما فعلته أمر عادي لا يستدعي كل هذه الضجة، وأن الفيديوهات التي كانت تنشرها ابنته حنين “عادية” والكثير من الشباب يقومون بنشر مقاطع مشابهة وهي لا تتعدى حدود “المزاح”، مشيرا أنهم من عائلة محافظة ويسكنون في مدينة “شبرا” وحنين لم تقصد بأي شكل من الأشكال التحريض على الفسق والفجور.