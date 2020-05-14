هذا مصير الكويتيين الذين تحدوا السلطات واستفزوا مواطنيهم بـ”حفلة الأكل الجماعي”

أفادت وسائل إعلام كويتية بتحرك السلطات وضبطهم 9 مواطنين تحدوا قرارات الدولة، وبثوا مقطعا يظهر تجمعهم بحفلة أكل جماعي ومخالفة إجراءات الحظر ومنع التجمعات التي فرضتها الدولة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد19).

وبحسب صحيفة “الأنباء” الكويتية فإن المواطنون المضبطون تناولوا وجبة “البرياني” في مجلس خاص داخل أحد المنازل بمنطقة الظهر، وتفاخر المدعوون بمخالفة قانون التجمع.

وكانت السلطات الكويتية أصدرت قراراً بمنع الحفلات والولائم في أي مكان عام أو خاص، ومنع التجمعات في المجالس العامة أو الخاصة للحد من تفشي كورونا.

منطقة الظهر الدواووين مفتوحه والعشيات والقهوه ولا لهم شغل مع الحظر ولا في احلى من هذه الجمعه pic.twitter.com/Zaty4Nq62R — بوعبدالله (@bkyousef_56) May 12, 2020

وذكرت الصحيفة أن الأمن قام بعمل التحريات اللازمة عقب انتشار الفيديو، ورصد الأشخاص المخالفين وجمع بياناتهم واستدعاهم للتحقيق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة معهم.

يُشار إلى أن الكويت تييش حالة من حظر التجول الكلي للوقاية من خطر انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد19” الذي أصاب حتى اللحظة بحسب آخر بيان لوزارة الصحة الكويتية 11 ألفا و975 حالة إصابة مؤكدة.

فيما بلغ عدد الوفيات جرّاء الإصابة بالفيروس 88 حالة وفاة.