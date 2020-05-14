صورة من الفيديو
صورة من الفيديو
الهدهد

هذا مصير الكويتيين الذين تحدوا السلطات واستفزوا مواطنيهم بـ”حفلة الأكل الجماعي”

كتب وطن
0

أفادت وسائل إعلام كويتية بتحرك السلطات وضبطهم 9 مواطنين تحدوا قرارات الدولة، وبثوا مقطعا يظهر تجمعهم بحفلة أكل جماعي ومخالفة إجراءات الحظر ومنع التجمعات التي فرضتها الدولة لمواجهة تفشي المستجد (كوفيد19).

وبحسب صحيفة “الأنباء” الكويتية فإن المواطنون المضبطون تناولوا وجبة “البرياني” في مجلس خاص داخل أحد المنازل بمنطقة الظهر، وتفاخر المدعوون بمخالفة قانون التجمع.

وكانت السلطات الكويتية أصدرت قراراً بمنع في أي مكان عام أو خاص، ومنع  التجمعات في المجالس العامة أو الخاصة للحد من تفشي كورونا.

وذكرت الصحيفة أن الأمن قام بعمل اللازمة عقب انتشار الفيديو، ورصد الأشخاص المخالفين وجمع بياناتهم واستدعاهم للتحقيق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة معهم.

يُشار إلى أن تييش حالة من حظر التجول الكلي للوقاية من خطر انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد19” الذي أصاب حتى اللحظة بحسب آخر بيان لوزارة الصحة الكويتية 11 ألفا و975 حالة إصابة مؤكدة.

فيما بلغ عدد الوفيات جرّاء الإصابة بالفيروس 88 حالة وفاة.

قد يعجبك ايضا
الهدهد

فيديو “مُبكي” لطبيب مصري فقد بصره أثناء قيامه على معالجة مصابي كورونا…

الهدهد

إحدى الموظفات سقطت على الأرض.. حقيقة إغلاق مركز تسوق في مسقط بعد تفشي كورونا بين…

الهدهد

“رجعوه ديرته احنا مو مكلفين فيهم”.. “شاهد” ماذا فعل هذا…

الهدهد

نعل الخليج “حمد المزروعي” يسخر من عدد الاصابات بـ”فيروس…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.