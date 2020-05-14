“رجعوه ديرته احنا مو مكلفين فيهم”.. “شاهد” ماذا فعل هذا الوافد في مستشفى جابر وأثار غضب الكويتيين

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالكويت بمقطع فيديو أثار جدلاً واسعاً، يُظهر كيف يقضي وافداً آسيوياً، مصاب بفيروس كورونا المستجد “كوفيد19” وقته داخل مستشفى جابر في الكويت.

ويظهر من مقطع الفيديو الذي رصدته “وطن” الوافد الآسيوي وهو يؤدي وصلة رقص طريفة على أنغام أغنية هندية، عبر تطبيق “تيك توك”، وعلامات السعادة والراحة والصحة تكسو وجهه، رغم إصابته بفيروس “كورونا” المُستجد.

فيديو / مريض في مستشفى جابر يرقص لتك توك ! #الكويت_تتصدى_لكورونا pic.twitter.com/FgF5gnmT4t — نبض الكويت (@AlanbaKuw) May 13, 2020

وأثار مقطع الفيديو ردود أفعال متباينة عبر موقع التواصل، فبعضهم رأى أنه طريف، وبعضهم سخر منه، فكتبت مغردة: “يشعر بالسعادة، وأراه لطيفاً، وكم نشعر بالسعادة حين نرى الآخرين في راحة وسعادة”.

كيفه مستانس و ترا حده كيوت لما نشوف ناس مرتاحه و ماخذه راحتها و مستانسه 🥺💕 — 🇰🇼 (@unixmariam) May 13, 2020

ورأت د.ميساء أنه من حقه أن يشعر بالسعادة بعدما حصل على امتيازات لم يحصل عليها في بلده الأصلية، وكتبت: “خلوه يرقص فقير حصّل اللي ما حصّله بديرته ولا ذنبه انعطى هالشي ما اطلبه”.

خلوه يرقص فقير حصّل اللي ما حصّله بديرته ولا ذنبه انعطى هالشي ما اطلبه — د. ميساء كامكار🕵🏻‍♀️ (@DrMaisa_Q8) May 13, 2020

بينما هاجم آخرون المقطع، معتبرين أنه يحصل على امتيازات لم يحصل عليها المواطن الكويتي بنفسه، فكتبت أم محمد: “وعيالنا محجورين بالبيت، ولدي صار له ٧ ايام ناطر بس يأخذه مسحة، شنو هالتخبط، رجعوه ديرته احنا مو مكلفين فيهم، ديرته أولى فيه”.

واعيالنا محجورين بلبيت ولدي صار له ٧ ايام ناطر بس يأخذه مسحه شنو هلتخبط يبا ذلفو ديرته احنا مو مكلوفين فيهم ديرته اولي فيه اهو قاعد يحول لها الووفات كل شهر واللحين لما مرض مارضو يستقبلونهم الكويتي بالع موس وقاعد ولدذ بنفس البيت وماادري شنو فيه وناطرين المسحه وللحين مايانا الدور — ام محمد (@Hanaalf) May 13, 2020

ووافقها الرأي ناشط آخر فكتب: “ماشاء الله وضعه بالسليم يترقص وما فيه شي والكويتي ينقال خلك بالبيت لين تحس انك بتموت”.

ماشاء الله وضعه بالسليم يترقص وما فيه شي والكويتي ينقال خلك بالبيت لين تحس انك بتموت — الكويت بدمي (@uTjWxPUXu5HsSjo) May 13, 2020

وكتبت أخرى: “والكويتي يدور غرفه عشان يتعالج فيها يقولون له روح البيت واحجر نفسك والمستشفيات مخلينها لراحة الوافدين”.

والكويتي يدور غرفه عشان يتعالج فيها يقولون له روح البيت واحجر نفسك والمستشفيات مخلينها لراحت الوافدين — Altarfq8 (@altarfq13) May 13, 2020

ورأت أخرى أنه يتراقص على جراح الكويتيين.

يرقص على جراح الكويتيين — shineslines (@1234Thooooq) May 13, 2020

يُذكر أن الكويت تعيش حتى اللحظة حالة صعبة من حظر التجول والطوارئ الشاملة، لمواجهة خطر انتشار فيروس كورونا المستجد، كوفيد 19.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، عن تسجيل 751 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، مقارنة 991 إصابة باليوم السابق، ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 11028.

كما أفادت بتسجيل 7 حالات وفاة مقارنة مع 10 حالات وفاة أول أمس الثلاثاء، ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 82 حالة.