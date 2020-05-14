كاتب سعودي يدعو لإلقاء اللاجئين الروهينغيا في البحر “لأنه لا يحبهم” يفجر موجة غضب كبيرة

تستمر الحملة التي يشنها كتاب ومدونون سعوديون ضد اللاجئين في المملكة، والتي كان آخر أحداثها دعوة أحد الكتاب السعوديين لترحيل اللاجئين “ألروهينغا” من السعودية، ورميهم في البحر، لأنهم لا يستحقون الاحترام.

وقال الكاتب “سعود الفوزان” الذي يعمل في صحيفة “الشرق” السعودية، عبر تغريدة له بتويتر: “رحيل البرماوية “لقب الروهينغا بالسعودية”، مطلب ليس فقط مطلب، بل رميهم بالبحر هو المطلب”.

#رحيل_البرماويه_مطلب ليس فقط مطلب بل رميهم بالبحر هو المطلب/للأسف احترمناهم وقدرناهم واليوم جعلوا مكة تعج بعصاباتهم هؤلاء لا يستحقون الاحترام مع احترامي للامهات والأطفال منهم لأنهم بغنى عما يجري من جرائم البرماوية في مملكتنا الغالية — سعود الفوزان (@saudfozan1) May 13, 2020

وتابع مبررا وقاحته:”للأسف احترمناهم وقدرناهم، واليوم جعلوا مكة تعج بعصاباتهم، هؤلاء لا يستحقون الاحترام مع احترامي للأمهات والأطفال منهم، لأنهم بغنى عما يجري من جرائم البرماوية في مملكتنا الغالية”.

وتابع الكاتب السعودي باتهامه للاجئين الروهينغا، بأنهم يرتكبون الجرائم والمخالفات النظامية بالبلاد، بينمي ينفي قادة اللاجئين الروهينغا عبر العالم هذه الاتهامات، معتبرين بأنها شائعات تروجها حسابات مجهولة، وللأسف بات يصدقها الكثيرون رغم عدم وجود أي أدلة عليها.

وتشهد المملكة العربية السعودية منذ أسابيع وسوم وحملات مسيئة للاجئين الروهينغا في المملكة، تقودها حسابات مجهولة تضع صورة الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وترفع شعارات الوطنية السعودية والحرص على أمن وسلامة البلاد.

وتقوم هذه الحسابات بشكل مستمر بالدعوى لقتل اللاجئين الروهينغا وترحيلهم بشكل فوري وحاسم من البلاد، دون أي تعليق من قبل السلطات السعودية على الأمر.

ويُشار لأنه فرّ أكثر من مليون من مسلمي “ميانمار” إلى بنغلاديش على مدار عدة أشهر، بعد مذابح قامت بها الجيش والشرطة الصينية، أسفرت عن مقتل الآلاف منهم.