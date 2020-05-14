“شاهد” طبيبة روسية صُدمت مما شاهدته في الكويت وسارعت لتوثيق المشهد بكاميرا جوالها

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت، بمقطع فيديو صوّرته وافدة أجنبية في البلاد، تستهجن فيه الأعداد الكبيرة للناس في الشوارع في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد “كوفيد19”.

ويظهر من المقطع الذي رصدته “وطن” قيام الوافدة الأجنبية وهي طبيبة من جنسية روسية، بتصوير الشارع من شرفة الشقة التي تقيم بها، وحديثها بأنها لا تستطيع الفهم ماذا يفعل كل هؤلاء الناس، وما هي الأعمال التي تجعلهم يخرجون بهذا الشكل، وأن هذا عدد كبير من الناس لا تستطيع تصديق ما يقومون به”.

طبيبه روسيه في الكويت تسكن بجانب مجمع طبي في خيطان تصور مقطع فيديو الساعه1 ظهرا وتتسائل قائله : انا لا افهم اين يذهب هؤلاء!! #ليلة_القدر pic.twitter.com/psaJ2I64Tf — تفتيش (@Tafteshq8) May 13, 2020

ونشر حساب “التفتيش” عبر تويتر مقطع الفيديو الخاص بالطبيبة الروسية وعلّق بما نصّه: “طبيبة روسية في الكويت تسكن بجانب مجمع طبي في خيطان، تصوّر مقطع فيديو الساعة 1 ظهراً، وتتسائل قائلة، أنا لا أفهم أين يذهب هؤلاء”.

وأثار مقطع الفيديو الخاص بالطبيبة الروسية ردود أفعال متباينة عبر تويتر، حيث استنكر المغردون ذلك “الإهمال” من قبل المواطنين الكويتيين، معتبرين بأن هناك خطر كبير في ظل هذه الحالة من عدم الإلتزام بتعليمات حظر التجول والحجر المنزلي للوقاية من فيروس كورونا المستجد “كوفيد19”.

وفي ذلك قال أحد المغردين: “تفضل يا وزير الداخلية، وتسألون كيف يتم تزايد الإصابات من هؤلاء وشاكليتهم، نرجو اتخاذ اللازم والضرب بيد من حديد”.

تفضل ياوزير الداخلية وتتسالون كيف يتم تزايد الاصابات من هؤلاء وشاكليتهم نرجوا اتخاذ اللازم والضرب بيد من حديد — المحامي الدكتور/فيصل محمد العتيبي (@gNqoWMZ49Nlnhjy) May 14, 2020

فيما قال آخر: “مفروض الشرطة بس تكون حوالين المناطق اللي فيها وافدين، لأن المواطن على الأقل ملتزم أكثر منهم”.

مفروض الشرطه بس تكون حوالين المناطق اللي فيها وافدين .. لان المواطن ع الاقل ملتزم اكثر منهم — اتيكيت الروح 💎🇰🇼💎 (@AAtharYY) May 14, 2020

وتعيش الكويت حالة من الطوارئ وحظر التجول والتزام الحجر المنزلي وإلغاء الدوام المدرسي والرسمي، ضمن جولة إجراءات اتخذتها الحكومة الكويتية لمواجهة خطر انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد19″، والذي أصاب حتى اللحظة وبحسب آخر بيان لوزارة الصحة الكويتية 11 ألفا و975 حالة إصابة مؤكدة.

وبلغ عدد الوفيات جرّاء الإصابة بالفيروس 88 حالة وفاة.