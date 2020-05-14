“شاهد” مصرية تقتل زوجها على الإفطار دست له المنوم في “التمر هندي” ثم قطعته بالسكين وما حدث لا يخطر ببال إبليس!

سادت محافظة الجيزة المصرية حالة من الصدمة الكبيرة، عقب حادثة قتل قامت بها زوجة بحق زوجها، وبمساعدة صديقها وابنها، الذين كانوا معها في جريمة قتل الزوج المغدور.

وفي التفاصيل حيث تلقت مباحث قسم شرطة “كرداسة”، بلاغاً يفيد باختفاء عامل منذ عدة أيام، وتمكن فريق البحث من العثور على جثة العامل مدفونة في مقابر مدينة كرداسة، بحيث تم استخراج الجثة وبفحصها تبين تحللها وأنها مدفونة منذ ما يقارب السبعة أيام.

وتولى فريق البحث في قسم المباحث بقسم شرطة كرداسة مهمة البحث والفحص في كاميرات المراقبة واستجواب أسرة المجني عليه وشهود العيان، وكشفت تحريات رجال المباحث بأن زوجة المجني عليه وابنها وصديق الزوجة، هم وراء ارتكاب الجريمة، وذلك بسبب خلافات أسرية بينهم وبين الزوج المغدور.

وفي التحقيق مع المتهمين قال نجل المتهم بأنه قام بشراء سكيناً كبيرة وتولى المتهم الثالث إبن شقيقته شراء أقراص منومة، دستها المتهمة الأولى “الزوجة، للمجني عليه في المشروب “التمر هندي”، وقت الإفطار، مع أذان المغرب، وحين فقد الضحية الوعي، وعقب صلاة العشاء، توجه المتهمون الثلاثة للمجني عليه بالطابق الثالث من المنزل وصار المجني عليه يقول لابن شقيقته: “مش حاسس بجسمي مراتي دستلي سم”.

وأوضحت الزوجة بأنها وضعت “مخدة” على وجه زوجها لتخنقه، ليقوم المتهم الثالث “إبن شقيقته” بطعن المجني عليه ببطنه.

وقام نجله بإحضار حبلاً وبطانية وربطوا المجني عليه وحملوه في عربة “تروسكل” وألقوه في أحد الأحواش في منطقة المقابر بمدينة كرداسة بمحافظة الجيزة بمصر.