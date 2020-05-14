وكأنه الملكة إليزابيث.. “شاهد” كيف ظهر ملك البحرين فرحاً وأثار سخرية واسعة على مواقع التواصل

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة وهو يحاول تقليد ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية بظهوره بين جمهور شعبه.

وحسب الفيديو، الذي رصدته “وطن”، ظهر ملك البحرين مطلاً برأسه من سيارة خاصة من الطراز القديم ويرتدي ملابس غريبة ويوزع التحيات على المصطافين على جوانب الطريق، والذين بدوا رافعين أعلام البحرين وصور ملكها.

وأثار الفيديو سخرية واسعة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أطلقوا عدداً من التعليقات الساخرة على طريقة ظهور ملك البحرين ومحاولته تقليد زعماء آخرين.

ههههههههههههههههههه

انا بديت اشك ان الجاكيت فيه #حجاب يحميه — العريق (@al3_req) May 12, 2020

بمناسبة افتتاح المقاهي ووقت الشاي 😜😜 😂😂😂😂😂😂😂 — Abuhamad q (@ubhamadkm) May 12, 2020

😂😂😂 مدير وقت الشاي مسوي مسيره — 🇶🇦 ‏﮼خليفه،﮼الدوسري، (@qtr_aI3z2) May 12, 2020

الله يعينه هالجاكيت — ابو محمد (@ameravi1) May 13, 2020

مصدق حاله إنه ملك وهو لا يسوي ملوت ودنه نخاله — عبد العزيز ناهض (@Q0RTzpab8rgsZ2T) May 13, 2020

😂🤣😂ما في عاقل يقول للبزر لا توقف والسيارة تمشي — bnmiop (@bnmiop10) May 13, 2020

هذا واحد ما يستحي تصرفاته واعماله فعلا مخجلة — Radwann (@ashrafvxv6) May 13, 2020

اللي وراه قاعد على اعصابه يطيح عليه هههه — Salwa Q (@Salwa0404) May 12, 2020

وفي وقت سابق، كشفت جريدة “إلموندو” الإسبانية، عن الهدف من وراء شراء العائلة الملكية في البحرين لفريق كرة القدم لمدينة قرطبة الذي يلعب في الدوري الإسباني، مشيرةً إلى أنها تسعى لتلميع صورتها المتضررة حقوقياً.

وأوضحت الجريدة، أن ذلك يتزامن مع فضيحة جديدة حول منح ملك البحرين مبالغ مالية بدون أي سبب يذكر إلى الملك الإسباني خوان كارلوس، حيث كانت عملية شراء العائلة الملكية البحرينية لفريق قرطبة الذي يلعب في القسم الثاني باء قد تمت السنة الماضية عبر شركة أنفينيتي بعدما كان الفريق على وشك الاندثار بسبب الصعوبات المالية.

وحسب آخر إحصائية، أعلنت وزارة الصحة في البحرين، تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس في المملكة إلى تسع حالات.

وقالت الوزارة، إنه تم تسجيل 173 إصابة جديدة بالفيروس، وأوضحت أن إجمالي الإصابات القائمة في المملكة بلغ 3218، مشيرةً إلى شفاء 30 مصاباً، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 2182.