“شاهد” كويتية تنفجر بوجه الحكومة وتحتد على وزير التجارة: “استقالتك وجبت يا خالد الروضان”

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالكويت بمقطع فيديو يوثق رسالة من إحدى المواطنات الكويتيات لوزير التجارة الكويتي بسبب حالة من “التخبط” الذي تعيشه مؤسسات وجمعيات الوزارة في البلاد.

وقالت المواطنة الكويتية في مقطع الفيديو المتداول على نطاق واسع ورصدته (وطن): “رسالتي لوزير التجارة خالد الروضان، يا خالد الروضان بس بدي أسألك سؤال واحد، ما هالتخبط اللي تسوونه، الحين تعطون مواعيد حق الجمعيات، أنا موعدي اليوم الساعة 4 وأروح للجمعية، يقولوا لي والله إحنا ما عنا مواعيد قفلنا الساعة 3، وهذا قرار من وزارة التجار، إذن ليش ما تبلغون الناس، والحين أجي أسوي موعد ويقول لي ما ظل حجز مواعيد”.

ياوزير التجارة #خالد_الروضان تعطون مواعيد الناس للجمعيه و لما نروح يقولون وزاره التجاره غيرت مواعيد الجمعيه .. يعني احنا على كيفكم ولاتبلغون الناس ومافي مواعيدالحين .. شلون بشتري احتياجاتي مو كافي الكماماتوجب استقالتك لانك مو قاعد تفيد الناس #الكويت

#وزارة_الصحة #وزارة_التجارة pic.twitter.com/pLwa1iNr1c — 🇰🇼بنت الكويت الريم🇰🇼 (@reem78alsh) May 14, 2020

وتابعت المواطنة الكويتية الغاضبة في المقطع: “يعني شو هالتخبط اللي انتو فيه، وأنا يوم ما التزم بالقانون ألاقي أن أنا ما اقدر أدخل الجمعية والموعد راح علي من تخبط وزارة التجارة، ترى عفكرة أنا أول مرة أشوف حظر كلي ما أقدر فيه أشتري مستلزماتي حق البيت”.

وواصلت بغضب: “بالحظر الجزئي كنت أقدر بالحظر الكلي ما أقدر، حتى توصيل الجمعيات كان توصيل بالحظر الجزئي، بالحظر الكلي ما فيه، انتو عكس البشر”.

وزادت: ” انتو شلون تشتغلون ما أدري، حتى موضوع الكمامات صار فيه خربطة بالجمعيات، ما أقول إلا حسبي الله ونعم الوكيل، إحنا ما عارفين انتو وين تودونا، إحنا نلتزم بالقانون وانتو ما عارفين شو تسوون، استقالتك واجبة يا خالد الرضون، فعلا استقالتك واجبة، أنت تضرنا ما تفيدنا”.

وأثار حديث المواطنة الكويتية ردود أفعال كبيرة عبر تويتر، حيث اعتبر المغردون بأنه فعلاً هناك حالة تخبط تعاني منها مؤسسات بعض الوزارات بالدولة، فيما قال آخر: “هذا بالضبط اللي سووا فينا مع شركات النصب العقاري، قالوا أن المعارض آمنة تعالوا اشتروا ورحنا اشترينا بناءً على كلام وزارة التجارة، وانباقت فلوسنا، ولمن اشتكينا قالوا لنا من قال لكم تشترون وليش ما شفتو ويه راعي الشركة”.

هذا بالضبط الي سووا فينا مع#شركات_النصب_العقاري

قالولنا ان المعارض امنه تعالوا اشتروا ورحنا شرينا بناءً على كلام#وزارة_التجاره

وانباقت فلوسنا

ولمن اشتكينا قالولنا من قال لكم تشترون وليش ما شفتوا ويه راعي الشركه روحوا المحكمه

هذا جزات الي يسمع كلام الحكومه@kuwaiticm@mociq8 — 🇰🇼غريبه في وطني🇰🇼 (@Bak_kw) May 14, 2020

فيما قال آخر: “الوافدين والكويتيين اللي يشتغلون بالجمعيات هم اللي مستفيدين، حنا المواطنين ملتزمين بالمواعيد وبالبيت قاعدين بس حسبي الله ونعم الوكيل على الظالم”.

الوافدين والكويتين اللي يشتغلون بالجمعيات هم اللي مستفيدين حنا المواطنين ملتزمين بالمواعيد وبالبيت قاعدين بس حسبي الله ونعم الوكيل عالظالم 🤲 — [email protected] (@umabdalziz69) May 14, 2020

ويُشار لأن الكويت تعيش حالة من حظر التجول الكلي للوقاية من خطر انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد19” الذي أصاب حتى اللحظة بحسب آخر بيان لوزارة الصحة الكويتية 11 ألفا و975 حالة إصابة مؤكدة، فيما بلغ عدد الوفيات جرّاء الإصابة بالفيروس 88 حالة وفاة.