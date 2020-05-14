“شاهد” أردني يحضره ملك الموت خلال بث مباشر على فيسبوك وما حدث مرعب وصادم!

شهدت الأردن اليوم حادثة محزنة، لوفاة محامٍ أردني خلال حديثه عبر البث المباشر في إحدى مواقع التواصل الاجتماعي، ليتوفاه الله خلال البث.

وكان المحامي الأردني “أكرم هيلات” يتحدث عن أعمال المحامين في مرحلة ما بعد فيروس كورونا المستجد “كوفيد19” ليتوفاه الله بشكل مفاجئ، خلال حديثه عبر البث المباشر بموقع “فيس بوك”.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يظهر لحظة وفاة المحامي الأردني أكرم هيلات، أثناء قيامه ببث مباشر على موقع فيسبوك

وتوفي هيلات إثر نوبة قلبية مفاجأة، أثناء حديثه في بث مباشر عن أعمال المحامين ما بعد جائحة كورونا،قبل أن يباغته الموت،وذلك بحسب ما وثقه المقطع المصور. pic.twitter.com/3upOUZy6n4 — abu ali الديراني (@abualihussein19) May 14, 2020

ولقيت حادثة وفاة المحامي الأردني حالة كبيرة من الحزن عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تناقل المغردون ما حدث مع المحامي الأردني، راجين الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يشد من أزر أهله على ما أصابهم”.

ونشر حساب عبر تويتر مقطع البث المباشر الذي توفي فيه المحامي الأردني وقال معلّقاً: “تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة وفاة المحامي الأردني أكرم هيلات، أثناء قيامه ببث مباشر على موقع فيس بوك”.

وأضاف: “توفي هيلات إثر نوبة قلبية مفاجأة، أثناء حديثه في بث مباشر عن أعمال المحامين ما بعد جائحة كورونا، قبل أن يباغته الموت وذلك بحسب ما وثقه المقطع المصور”.

ونعى نقيب المحامين الأردنيين مازن إرشيدات زميله المحامي أكرم هيلات، وقال: “إنني إذ أعزي نفسي وزوجته وأولاده وأهله وعشيرته لأدعوا الله أن يتغمده بواسع رحمته ويُلهم أهله وذويه ونحن معهم الصبر والسلوان وأن يدخله فسيح جناته”.

فيما نشر المحامي الأردني خليل الغدايرة تعزية لزميله قال فيها: “أوجعت قلوبنا جميعاً برحيلك، وعزاؤنا بالرحمة والمغفرة والعتق ببركة شهر رمضان اللهم آمين، لا حول ولا قوة إلا بالله، رحمك الله أكرم هيلات.