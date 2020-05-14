هل ستنسحب قطر من مجلس التعاون الخليجي.. دبلوماسي خليجي يكشف التفاصيل وقصة الوساطة الكويتية

تضاربت الأنباء والمعلومات الواردة حول قرار قطر الانسحاب من مجلس التعاون الخليجي، دون تصريحات رسمية من الدوحة التي تعتبر عضواً في مجلس التعاون الذي يضم الدول الخليجية الست، وسط حديث عن تدخل الكويت لثني قطر عن هذا القرار.

وقال مصدر دبلوماسي خليجي إن الكويت تبذل جهودا مكثفة لثني قطر عن نيتها الانسحاب من مجلس التعاون الخليجي، حسب ما شر الاعلامي “زيد بنيامين” في تغريدة رصدتها “وطن”، وأثارت جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

مصدر دبلوماسي خليجي: #الكويت تبذل جهودا مكثفة لثني #قطر عن نيتها الانسحاب من مجلس التعاون الخليجي. — ZaidBenjamin (@ZaidBenjamin5) May 13, 2020

التغريدة التي أثارت جدلاً واسعاً، نفاها عدد من المغردين القطريين، وقال الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني، إنه يعتقد أن قطر لن تنسحب من مجلس التعاون الخليجي، وأن من مبادئ السياسة القطرية أن المجلس انشئ لخدمة الشعوب الخليجية وأمن دوله، متابعاً: “قطر حريصة على هذا”.

واستدرك آل ثاني: “لكن قطر لها شروط أن تجدد آليات وقوانين هذا المجلس بحيث يكون فعلا مجلس يخدم الشعوب ويحفظ سيادة وامن دوله، تأكدوا قطر لن تمنح الفجار فرصه ببلاش”.

اعتقد #قطر لن تنسحب من مجلس التعاون الخليجي ومن مبادئ السياسة القطرية ان المجلس انشئ لخدمة الشعوب الخليجية وامن دوله

وقطر حريصة على هذا ولكن قطر لها شروط ان تجدد اليات وقوانيين هذا المجلس بحيث يكون فعلا مجلس يخدم الشعوب ويحفظ سيادة وامن دوله.

تأكدوا قطر لن تمنح الفجار فرصه ببلاش — عبدالله بن ناصر آل ثاني (@DRaALTHANI) May 14, 2020

وأضاف آل ثاني: “إذا رفضت دول الفجار تجديد القوانين والآليات المجلس هنا ستنسحب قطر ولكن موقفهم أمام كفيلهم صعب”.

اذا رفضت دول الفجار تجديد القوانيين والاليات المجلس هنا ستنسحب قطر ولكن موقفهم امام كفيلهم صعب — عبدالله بن ناصر آل ثاني (@DRaALTHANI) May 14, 2020

وكان وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، قال إن المجتمع الدولي اليوم وجميع الدول باتت تدرك أن الأزمة الخليجية مبنية على أكاذيب وجرائم ضد دولة قطر والشعب القطري.

وأضاف آل ثاني: “منذ بداية هذه الأزمة وأمير قطر كان واضحا وحاسما جدا في موقفه وهو ألا نتعامل معهم بنفس الطريقة التي يتعاملون بها معنا، بل نتعامل معهم حسب ما تمليه علينا أخلاقياتنا وقيمنا وبموجب مسئولياتنا تجاه المجتمع الدولي”.

وتابع: ” لذلك لم نتعامل بالمثل مع أي إجراءات اتخذوها ضدنا عندما حاصرونا وقاطعونا ومنعوا الامدادات الغذائية والدوائية وأغلقوا المجالات الجوية، وما زلنا على موقفنا، ونحن مصممون على أن يكون لنا علاقات إيجابية وبناءة مع الدول الأخرى الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي”.

وأشار إلى أن “قطر تؤمن بمجلس التعاون الخليجي وبوحدته ولكن بشرط واحد وهو احترام سيادة جميع الدول واحترام جميع الدول للقانون الدولي واحترام مبدأ المساواة بين الدول”.

وعلق عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي على الخبر، الذي لم تؤكد أو تنفيه الدوحة حتى اللحظة، حيث انقسم النشطاء ما بين مؤيد ومعارض لإقدام قطر على مثل هذه الخطوة.

وقال المطبل السعودي منذر آل شيخ مبارك، إنه في حال صحت أبناء طلب قطر الخروج من مجلس التعاون الخليجي، فهذا وضع طبيعي، مضيفاً: “من غير المعقول توقيع اتفاقية أمنية مع إيران أو تركيا وفي ذات الوقت تكون عضواً في مجلس التعاون أو حتى الجامعة العربية لذا أتمنى عاجلاً أن تقر أعيننا”.

#ماذا_يحدث_في_قطر إن صحت أنباء طلب #قطر الخروج من مجلس التعاون الخليجي فهذا وضع طبيعي فمن غير المعقول توقع اتفاقية أمنية مع #ايران أو #تركيا وفي ذات الوقت تكون عضواً في مجلس التعاون أو حتى الجامعة العربية لذا أتمنى عاجلاً أن تقر أعيننا

#طرد_قطر_من_مجلس_التعاون — منذر آل الشيخ مبارك (@monther72) May 13, 2020

“وطن” رصدت عدداً من التعليقات لرواد مواقع التواصل الاجتماعي ومشاهيره بشأن هذه القضية والتي أظهرت انقساماً بينهم حول القبول والرفض لمسألة خروج قطر من مجلس التعاون الخليجي.

فكرة #مجلس_التعاون_الخليجي جيدة وياليتها اكتملت لكن #تحالف_الشر_السعودي_الاماراتي فرّغ المجلس من مضمونه وجعله مجرد اسم للاغاني الخليجية !!! — صوت قطري 🇶🇦 (@QATAR_2022Cup) May 13, 2020

الله يرحم القادة والمؤسسين لدول مجلس التعاون الخليجي، قضية صار لها ٤ سنوات وما قدروا يحلوها، الا يوجد رجل رشيد أو قائد حكيم، يجب تقديم تنازلات من جميع الأطراف لمصلحة الشعوب، ما الذي يحدث لماذا المكابره من جميع الأطراف، ألا يعلمون بأن من يقدم التنازلات هو الرجل الرشيد والحكيم. — نمر بن ماجد بن حمود المعمري (@nimrmagid33) May 13, 2020

لم تتركوا لها فرصة لتمجدكم، طيرتم بها لتحط ف طهران.

خسر الخليج دولة محورية مثل قطر،

ربما غداً او بعد تعلن انسحابها من مجلس التعاون الخليجي وكذلك عمان — Mohammed (@Mohammed201502) May 14, 2020

الحقيقة المرة هي انهم خارج مجلس التعاون الخليجي منذ ٢٢عام.

وكانت الامور تسير على وتيرة المجاملة والمباراة والأمل( لعل وعسى) ان يعتدل المسار ، الا ان الماء زاد على الدقيق حتى سأت الأوضاع واضطررنا إلى مقاطعة الحمدين . — Shafi Abdurrahman (@ShafiAbdurrahm2) May 14, 2020

انا استغرب من من يؤيد خروج قطر من مجلس التعاون الخليجي اذاخرجت قطر من المجلس ماهومصيرالاسرالمشتركة. هذا التاريخ الاجتماعي الكبير مسؤلية دول الخليج جميعا وليس قطر فقط . وان الاون ان تفكر حكومات الخليج بالاسر المشتركة وتمنع الشتات الذي تتعرض له الاسر مع كل ازمة — S Al Noaimi (@S_Al_noaimi) May 14, 2020

على الاقل يحتفظ #مجلس_التعاون_الخليجي بسرية ما يدور فيه ، لم ننسى الخيانتهم ل #قوات_التحالف ومقتل جنودنا وجنود الامارات بسببهم https://t.co/6J4tXq6GbA — أسماء الراجح (@asma_alrajeh) May 14, 2020

وبدأت الأزمة الخليجية، في 5 يونيو/ حزيران 2017، وهي الأسوأ منذ تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية عام 1981، وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، ثم فرضت عليها إجراءات عقابية، بزعم دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الدول الأربع بمحاولة فرض السيطرة على قرارها السيادي.