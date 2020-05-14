إحدى الموظفات سقطت على الأرض.. حقيقة إغلاق مركز تسوق في مسقط بعد تفشي كورونا بين العاملين به

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسلطنة عُمان، خبراً يفيد بإغلاق أحد مراكز التسوق في العاصمة العمانية مسقط، بسبب تفشي فيروس كورونا “كوفيد19″، وإصابة معظم الموظفين بالمركز بالمرض.

ووفق رواية نشطاء عمانيون فقد تم إغلاق أحد مراكز التسوق في مسقط بسبب تفشي فيروس كورونا فيه ومعظم الموظفين تمت إصابتهم بالفيروس، وإحدى الموظفات، سقطت على الأرض بسبب الإصابة به.

تم إغلاق أحد مراكز التسوقفي مسقط بسبب تفشي فايروس كورونا، ومعظم الموظفين قد أصيبوا بهذا المرض، وأيضا إحدى من الموظفات سقطت على الأرض اليوم بسبب هذا المرض الله يبعده عنا جميعا … نرجوا الحيطة والحذر إلى الذهاب في بعض المتاجر التي بها إزدحام …

منقوووول للعبرة — Sultan AL Mahrouqi (@sultan8822) May 13, 2020

ونشر المدون العماني “سلطان المحروقي” خبر تفشي الفيروس في المركز التجاري، مطالباً بضرورة أخذ الحيطة والحذر، ومؤكداً على إصابة عدد لا بأس به من الموظفين العاملين بالمركز بالفيروس، وسط حالة من الجدل الكبير على مواقع التواصل على إثر هذه الحادثة التي أثارت خوفاً كبيراً بين المغردين والمتفاعلين.

وبعد الجدل الواسع الذي أثاره هذا الخبر اضطرت السلطات للتوضيح بشأنه، ونشر حساب “عمان تواجه كورونا” الرسمي على تويتر والتابع لمركز التواصل الحكومي، بيانا يوضح بأن إغلاق المركز التجاري في الحيل بسبب تفشي كورونا بين موظفيه إشاعة وأن سبب الإغلاق هو عدم التزام المركز بتوجيهات الحكومة والاشتراطات الصحية.

نود التوضيح بأن ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي عن إغلاق مركز تجاري بالحيل نتيجة اكتشاف ٣ حالات مصابة بفيروس #كورونا #كوفيد19 غير صحيح، ونذكر الجميع بأن نشر الشائعات وإعادة ارسالها تعد جريمة تصل عقوبتها للسجن ٣ سنوات.



#عمان_تواجه_كورونا pic.twitter.com/ir9tfBDpmu — Oman VS Covid19 – عمان تواجه كورونا (@OmanVSCovid19) May 13, 2020

وتشهد سلطنة عمان حالة من حظر التجول ووقف الدوام الرسمي والأكاديمي ضمن سلسلة إجراءات اتخذتها السلطات العمانية لمواجهة الفيروس المستجد “كوفيد19” الذي يعصف بكافة دول العالم ويتسبب بحالة شلل بكافة الدول.

هذا زأعلنت وزارة الصحة العمانية تسجيل (322) حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا، منها 80 حالة لعمانيين، و (242) حالة لغير عمانيين.

وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة 4341 وعدد الوفيات (17) حالات، تعود 6 حالات منها لمواطنين عمانيين و11 مقيم.

وأكدت الوزارة أن 1303 حالة قد تماثلت للشفاء، مشددة على أن ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا “كوفيد19”، يرفع من درجة الإنذار نحو المزيد من الجدية في التقيد بالسلوك الوقائي الصحيح، بينما مؤشر الوباء لا يزال يواصل حركته صعوداً.