أردنيون يستغلون الظروف الحالية للنصب على مواطنيهم والسلطات تكشف التفاصيل وتحذّر

نشرت منصة “حقك تعرف” الأردنية بياناً تنفي فيه وجود أي صفحات رسمية على مواقع التواصل الاجتماعي باسمها، تطلب من المستفيدين من برنامج دعم العاملين بالمياومة، إرسال الأرقام الخاصة بتفعيل محافظهم الإلكنرونية، لمساعدتهم على سحب مستحقاتهم.

وأكدت المنصة بأن هذه الصفحات المتداولة ليست تابعة لها ومزيفة، وأن القائمين عليها لا يمثلون أية جهات رسمية أردنية، ولا أي جهة من الجهات التي تقوم على إنشاء المحافظ الإلكترونية.

وأوضحت المنصة ببيانها بأن هذه الصفحات تهدف للاحتيال على المواطنين، بتاكيدها بأن الجهات الرسمية تتعقّب القائمين عليها للقبض عليهم، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

كما دعت الحكومة الأردنية بحسب المنصة الإلكترونية، جميع الأشخاص الذين قاموا بعمل محافظ إلكترونية، بضرورة أخذ كامل الحيطة والحذر، وعدم إعطاء أرقامهم السرية ومعلومات محافظهم وأرقام تفعيلها لأي شخص كان، لأنها أصبحت وسيلة للنصب والاحتيال من قبل من يقومون بإنشاء هذه الصفحات.

وقالت المنصة في بيانها: “هذه الصفحات مزيفة والقائمون عليها لا يمثلون أي جهة رسمية، ولا أي من الجهات التي تقوم على إنشاء محافظ الكترونية وهي صفحات تهدف للاحتيال، والجهات الرسمية تتعقب القائمين عليها للإيقاع بهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم”.

وتابعت المنصة: “وتؤكد الحكومة على جميع الأشخاص الذين قاموا بإنشاء محافظ الكترونية بضرورة أخذ الحيطة والحذر وعدم إعطاء أرقامهم السرية وأرقام تفعيل المحافظ لأي شخص كان”.