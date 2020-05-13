البنك تبرأ منها وقال إنها “مفصولة”.. موظفة مصرية في بنك كويتي تثير غضب الكويتيين بعد تغريدة عن صدام حسين

أثارت موظفة مصرية في بنك “برقان” الكويتي غضب الكويتيين، بسبب تغريدة نشرتها تمجد فيها الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، والذي يعتبر تمجيده في الكويت جريمة يعاقب عليها القانون.
ونشر الناشط الكويتي علي الشمري، تغريدة المواطنة المصرية، معبراً عن استنكاره لما جاء فيها، ومطالباً إدارة البنك الكويتي باتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها.
ونشرت المواطنة المصرية تغريدة جاء فيها مقولة على لسان الرئيس العراقي صدام حسين (إذا جاع كل العرب فإن مصر وحدها قادرة على أطعامهم…وإذا جاعت مصر.. فإن العرب كافه لا يستطيعون أطعامها..)، الامر الذي أثار موجة غضب واسعة من تجميد الموظفة المصرية لصدام حسين.
الكويتيون ثاروا ضد الموظفة المصرية، واعتبروا ما نشرته “استفزاز لمشاعرهم”، خاصة أن صدام حسين قد غزا الكويت وقتل المئات من الكويتيين، الامر الذي دفع الموظفة المصرية إلى الاسراع في حذف التغريدة.
بدوره، رد بنك “برقان”، على تغريدة الناشط الكويتي، بالقول: “مرحبا، شكرا على رسالتك، يرجى العلم أن السيدة المذكورة هي ليست موظفه حالياً لدى بنك برقان”.
فيما عبر الناشط الكويتي عن شكره لاهتمام البنك، قائلاً: ” شكرآ للتوضيح اخوى ولكن ما زالت حاطه صورة برقان في حسابها في الفيس بوك، والغريب انها مسحت البوست بعد ذلك وعند سؤالي اتضح انها في الفرع الرئيسي، وان كانت ليس موظفه الان شكرا لكم للاهتمام”.
وفي الآونة الأخيرة أقدم عدد من المصريين في الكويت على الاحتكاك مع الأمن وإثارة الشغب، بسبب إجراءات الكويت في مواجهة فيروس كورونا، فيما وجهت اتهامات للإمارات بالعمل على إثارة الخلافات بين مصر والكويت عبر تحريض الوافدين بالكويت على أعمال العنف والشغب.