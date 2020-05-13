البنك تبرأ منها وقال إنها “مفصولة”.. موظفة مصرية في بنك كويتي تثير غضب الكويتيين بعد تغريدة عن صدام حسين

أثارت موظفة مصرية في بنك “برقان” الكويتي غضب الكويتيين، بسبب تغريدة نشرتها تمجد فيها الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، والذي يعتبر تمجيده في الكويت جريمة يعاقب عليها القانون.

ونشر الناشط الكويتي علي الشمري، تغريدة المواطنة المصرية، معبراً عن استنكاره لما جاء فيها، ومطالباً إدارة البنك الكويتي باتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها.

موظفه مصريه

في بنك ( برقان ) تحديدآ



نزلت بوست تترحم على المقبور صدام حسين



في الفيس بوك



هل معقوله امرأة تأكل من خير الكويت

وتترحم على من اغتصب الكويت ؟؟



اتمنى اننى غلطان في هذة المعلومة



وان كانت صحيحة اتمنى من ادارة بنك برقان انهاء خدماتها ومحاسبتها@Moi_kuw pic.twitter.com/NJkykJ37BV — علي الشمري (@bo_saqar_kw) May 12, 2020

ونشرت المواطنة المصرية تغريدة جاء فيها مقولة على لسان الرئيس العراقي صدام حسين (إذا جاع كل العرب فإن مصر وحدها قادرة على أطعامهم…وإذا جاعت مصر.. فإن العرب كافه لا يستطيعون أطعامها..)، الامر الذي أثار موجة غضب واسعة من تجميد الموظفة المصرية لصدام حسين.

الكويتيون ثاروا ضد الموظفة المصرية، واعتبروا ما نشرته “استفزاز لمشاعرهم”، خاصة أن صدام حسين قد غزا الكويت وقتل المئات من الكويتيين، الامر الذي دفع الموظفة المصرية إلى الاسراع في حذف التغريدة.

لازم يحولونها للجرائم االكترونيه لانه تمجيد صدام ممنوع عندنا ويعاقب عليه القانون وهذي بنت الترعه اللي عايشه من خير الكويت تمجده لتغيض الكويتين وهي موجوده على ارضنا الطاهره — شموخ (اللهم كن لي وليا ونصيرا)🌹 (@bentalnoor83) May 12, 2020

ماينفع الطيب بناكر المعروف ان اكرمت الكريم ملكته وان اكرمت اللئيم تمردا — خالد (@b8XemhhWyw2LO4H) May 12, 2020

في مدرسة بعد مقيمة كاتبة كلام هالكلام وتداحر الكويتين مسويه انها تحب الكويت وتدس السم — ناديه سيف🏅🇰🇼 (@arD3b9iN1unJ24G) May 12, 2020

منشنه للجرائم الالكترونيه وهم يشوفون شغلهم معاها ام الفول والطعميه كرونا طلعتهم على حقيقتهم القذره — عجمي وربي الله (@AzJzRxGLFV6ioj1) May 12, 2020

هالنوعية من الناس ما يسبون او يهاجمون الا عقب ما يشبعون ويرجعون ديارهم … حسبي الله ونعم الوكيل … — بنت الديرة (@ENGH_2) May 13, 2020

اذا كانت فعلا موجودة في بنك برقان حان لوزارة الداخلية لطردها وترحيلها الى لبلدها وتنتظر المقبور صدام حسين يطعمها ويطعم مصر . خلوها تطبق المقولة مع انه الكويت طول عمرها وهي تطعم لكن كروشهم لاتمتلي . وهذه تناست النعوش الطائرة فعلا ما يعرفون الله الا لما تربيهم من جديد بالعجره — فهد العبدلي 🇰🇼 (@FahadAl95125280) May 12, 2020

بدوره، رد بنك “برقان”، على تغريدة الناشط الكويتي، بالقول: “مرحبا، شكرا على رسالتك، يرجى العلم أن السيدة المذكورة هي ليست موظفه حالياً لدى بنك برقان”.

مرحبا،

شكرا على رسالتك

يرجى العلم ان السيده المذكوره هي ليست موظفه حاليا لدى بنك برقان — Burgan Bank (@BurganBankGroup) May 12, 2020

فيما عبر الناشط الكويتي عن شكره لاهتمام البنك، قائلاً: ” شكرآ للتوضيح اخوى ولكن ما زالت حاطه صورة برقان في حسابها في الفيس بوك، والغريب انها مسحت البوست بعد ذلك وعند سؤالي اتضح انها في الفرع الرئيسي، وان كانت ليس موظفه الان شكرا لكم للاهتمام”.

شكرآ للتوضيح

اخوى ولكن ما زالت حاطه صورة برقان في حسابها في الفيس بوك

والغريب انها مسحت البوست بعد ذلك وعند سؤالي اتضح انها في الفرع الرئيسي

وان كانت ليس موظفه الان شكرا لكم للاهتمام — علي الشمري (@bo_saqar_kw) May 12, 2020

وفي الآونة الأخيرة أقدم عدد من المصريين في الكويت على الاحتكاك مع الأمن وإثارة الشغب، بسبب إجراءات الكويت في مواجهة فيروس كورونا، فيما وجهت اتهامات للإمارات بالعمل على إثارة الخلافات بين مصر والكويت عبر تحريض الوافدين بالكويت على أعمال العنف والشغب.