“شاهد” كيف “انقلب السحر على الساحر” في برنامج مقالب عراقي وانتهى بطريقة غير متوقعة

انتهى برنامج مقالب عراقي بطريقة مختلفة، انقلب فيها السحر على الساحر بعد أن أقدمت ضيفة البرنامج على ضرب شابين بـ”النعال”، ونجم عن ذلك عراك بالأيدي.

وأظهر مقطع فيديو رصدته “وطن”، إقدام ضيفة برنامج المقالب والذي يحمل اسم “ع البارد” بقناة “الطليعة” العراقية على خلع نعالها وضرب الشابين اللذين ينفذان المقلب، معبرةً عن غضبها مما فعلاه بها.

وتهجمت الضيفة على الشابين وضربتهما بـ”النعال” كما جرى عراك بالأيدي، قبل أن تعرف الضيفة أنها وقعت ضحية برنامج للمقالب.

برنامج مقالب عراقي ينتهي بالضرب بالنعال pic.twitter.com/3lWfY3cGzL — هيئة المشاهير (@almobark_) May 13, 2020

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مقطع الفيديو، ساخرين مما حدث لمقدمي البرنامج، معتبرين أن ذلك ينطبق عليه المثل القائل: “انقلب السحر على الساحر”.

قطعت النعول على روسهم 😂😂😂 — حمد (@2QJMgCgbPBwGmNF) May 13, 2020

تكفيخ 👠 بعدها هه هه مقلب!! — Lιvely υp yoυrѕelғ (@anyonenow2019) May 13, 2020

انا اذا اهلي عصبوني قدام ضيوف بس يروحون كذا وضعي😂😂😭 — ‏‏‏رنيد 🇸🇦 (@r_d2000) May 13, 2020

اوله يالكف ياقوها 😭😭😭 — نجاح (@Najah920) May 13, 2020