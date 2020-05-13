“شاهد” كيف “انقلب السحر على الساحر” في برنامج مقالب عراقي وانتهى بطريقة غير متوقعة
انتهى برنامج مقالب عراقي بطريقة مختلفة، انقلب فيها السحر على الساحر بعد أن أقدمت ضيفة البرنامج على ضرب شابين بـ”النعال”، ونجم عن ذلك عراك بالأيدي.
وأظهر مقطع فيديو رصدته “وطن”، إقدام ضيفة برنامج المقالب والذي يحمل اسم “ع البارد” بقناة “الطليعة” العراقية على خلع نعالها وضرب الشابين اللذين ينفذان المقلب، معبرةً عن غضبها مما فعلاه بها.
وتهجمت الضيفة على الشابين وضربتهما بـ”النعال” كما جرى عراك بالأيدي، قبل أن تعرف الضيفة أنها وقعت ضحية برنامج للمقالب.
وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مقطع الفيديو، ساخرين مما حدث لمقدمي البرنامج، معتبرين أن ذلك ينطبق عليه المثل القائل: “انقلب السحر على الساحر”.