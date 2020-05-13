رجل أعمال إماراتي يروّج لأخبار كاذبة عن “أزمة” في سلطنة عمان .. وردّ “كاسح” من البروفيسور “الشاهين”

روج رجل الأعمال الإماراتي، حسين القمزي، لمزاعم وجود أزمة سيولة نقدية تواجهها سلطنة عمان خلال الفترة الماضية، وذلك ضمن حملة التحريض الإماراتية المتواصلة ضد السلطنة .

ونشر القمزي، سلسلة تغريدات رصدتها “وطن”، زعم أن المعلومات الواردة فيها منقولة عن تقرير لوكالة (بولمبيرغ) الأمريكية.

وأشار إلى أن التصنيفات العالمية تقول إنّ الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي من المحتمل أن ينقذوا عمان إذا واجهت السلطنة “ضغوط سيولة خارجية كبيرة” خاصة في وضع يهدد ربط عملتها بالدولار.

بلومبرغ- قالت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات العالمية إن الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي من المحتمل أن ينقذوا عمان إذا واجهت السلطنة "ضغوط سيولة خارجية كبيرة" خاصة في وضع يهدد ربط عملتها بالدولار. pic.twitter.com/hw27Dgr6NN — حسين القمزي (@HussainAlQemzi) May 11, 2020

وأضاف القمزي، في تغريدة أخرى: “يعتقد محللون في ستاندرد اند بورز في تقرير يوم الاثنين انه في حالة تدهور احتياطيات عمان الخارجية، نتوقع أن الدعم المالي من دول مجلس التعاون الخليجي المجاورة سيكون وشيكا إذا سقط ربط بلد ما ، فإن آثار العدوى ستكون شديدة لبقية دول مجلس التعاون الخليجي”.

ويعتقد محللون في ستاندرد اند بورز في تقرير يوم الاثنين انه "في حالة تدهور احتياطيات عمان الخارجية ، نتوقع أن الدعم المالي من دول مجلس التعاون الخليجي المجاورة سيكون وشيكا". "إذا سقط ربط بلد ما ، فإن آثار العدوى ستكون شديدة لبقية دول مجلس التعاون الخليجي." — حسين القمزي (@HussainAlQemzi) May 11, 2020

بدوره رد حساب “الشاهين” العُمانيّ الشهير، على الخزعبلات التي نشرها رجل الأعمال الإماراتي، لافتاً إلى أن المعلومات الواردة في تغريداته عارية عن الصحة.

وقال الشاهين، في سلسلة تغريدات رصدتها “وطن”، إن “بلومبيرغ” مملوكة للإمارات، كما ان لها سمعة سيئة في استهداف سلطنة عُمان بمقالاتها، وتعتمد على التحليل الشخصي أكثر من الحقائق والأرقام وتهويل رسم الصور خاصة لعمان وقطر”.

وأضاف الشاهين: “إساءاتها لصاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم لن ولن ولن ولن ننساها ولن نغفر لها”.

أخ حسين

– بلومبيرغ مملوكة لكم وتبث أخبارها من ساحلكم

– لها سمعة سيئة في استهداف عمان بمقالاتها

– تعتمد على التحليل الشخصي أكثر من الحقائق والارقام

– تتعمد تهويل رسم الصور خاصة لعمان وقطر

– إساءاتها لصاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم لن ولن ولن ولن ننساها ولن نغفر لها https://t.co/cq45iKWCph — الشاهين🦅🇺🇳 (دولة راسخة. شعب قوي) (@_FALCON_01) May 13, 2020

وأضاف الشاهين: “لربما كان على بلومبيرغ أن تعرج قليلاً لأمتار خارج مقرها في دبي وتنقل لنا الصورة الحقيقية لاقتصاد يتهاوى وعقارات تتساقط وديون تتراكم وعمالة تغادر وموانئ تتوقف ومصانع بلا زبائن، قبل مواصلة استهداف عمان”.

وتابع الشاهين: “للإفادة ربما نستدين أن تطلب الوضع لكن حتماً ليس من أمثالكم”.

فلربما كان على بلومبيرج أن تعرج قليلاً لأمتار خارج مقرها في دبي وتنقل لنا الصورة الحقيقية لإقتصاد يتهاوى وعقارات تتساقط وديون تتراكم و عمالة تغادر وموانئ تتوقف ومصانع بلا زبائن،، قبل مواصلة استهداف عمان

للافادة،،، ربما نستدين أن تطلب الوضع،، لكن حتماً ليس من أمثالكم — الشاهين🦅🇺🇳 (دولة راسخة. شعب قوي) (@_FALCON_01) May 13, 2020

جديرّ بالذّكر أن سلطنة عمان تتعرض لحملة “شيطنة” متواصلة، زادت وتيرتها في الآونة الأخيرة، عبر نشر تقارير تستهدف إيهام العُمانيين بضعف منظومتهم الإقتصادية.